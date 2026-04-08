Cum a ajuns bărbatul în această situație?

Incidentul s-a produs în curtea locuinței sale, în timp ce încerca să dea foc unor resturi vegetale. Potrivit declarațiilor oferite medicilor, acesta a folosit benzină pentru a accelera arderea, însă lichidul inflamabil i-a stropit hainele, iar flăcările s-au extins rapid, provocându-i arsuri de gradul trei.

Deși rănile erau grave, bărbatul nu a cerut imediat ajutor medical. În schimb, a încercat să își trateze arsurile acasă, folosind diverse creme, situație care i-a agravat starea de sănătate.

Abia marți, 7 aprilie, acesta s-a prezentat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde medicii au constatat gravitatea leziunilor și au decis transferul de urgență către o unitate specializată din București.

Pacientul a fost preluat și transportat la un spital dedicat tratării marilor arși, unde a rămas internat sub supraveghere medicală strictă.

Medicii atrag atenția că astfel de accidente pot avea consecințe extrem de grave și recomandă evitarea utilizării substanțelor inflamabile în mod necontrolat, precum și prezentarea de urgență la spital în cazul arsurilor severe.