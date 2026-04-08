Bărbat, în stare gravă după ce a refuzat să meargă la spital timp de două săptămâni. Victima suferise arsuri severe pe o suprafață mare din corp

Incident in Suceava
Un bărbat din Vatra Moldoviței a ajuns în stare gravă la spital, după ce a suferit arsuri severe pe o mare parte a corpului și a încercat să se trateze singur timp de aproximativ două săptămâni.

Cum a ajuns bărbatul în această situație?

Incidentul s-a produs în curtea locuinței sale, în timp ce încerca să dea foc unor resturi vegetale. Potrivit declarațiilor oferite medicilor, acesta a folosit benzină pentru a accelera arderea, însă lichidul inflamabil i-a stropit hainele, iar flăcările s-au extins rapid, provocându-i arsuri de gradul trei.

Deși rănile erau grave, bărbatul nu a cerut imediat ajutor medical. În schimb, a încercat să își trateze arsurile acasă, folosind diverse creme, situație care i-a agravat starea de sănătate.

Abia marți, 7 aprilie, acesta s-a prezentat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde medicii au constatat gravitatea leziunilor și au decis transferul de urgență către o unitate specializată din București.

Pacientul a fost preluat și transportat la un spital dedicat tratării marilor arși, unde a rămas internat sub supraveghere medicală strictă.

Medicii atrag atenția că astfel de accidente pot avea consecințe extrem de grave și recomandă evitarea utilizării substanțelor inflamabile în mod necontrolat, precum și prezentarea de urgență la spital în cazul arsurilor severe.