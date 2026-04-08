Reduceri masive de personal în instituțiile locale

Anunțul a fost făcut de primarul Ionuț Pucheanu, care a precizat că noile organigrame au fost deja aprobate. Potrivit datelor oficiale, restructurările afectează mai multe instituții din subordinea Primăria Municipiului Galați.

Astfel, vor fi eliminate:

134 de posturi din cadrul primăriei

49 de posturi de la Poliția Locală Galați

20 de posturi de la CSM Galați

8 posturi de la Geotopocad Galați

5 posturi de la Calorgal Galați

În plus, 16 funcții de conducere vor fi desființate, ca parte a strategiei de reducere a costurilor administrative.

Primarul: „Facem administrația mai eficientă”

Primarul Ionuț Pucheanu a explicat că aceste măsuri sunt necesare pentru eficientizarea aparatului administrativ și pentru o mai bună gestionare a banilor publici.

Edilul a subliniat că, chiar și înainte de reorganizare, nu toate posturile erau ocupate, ceea ce a facilitat implementarea acestor reduceri fără un impact major asupra activității.

Fuziune strategică între societăți locale

Una dintre cele mai importante decizii adoptate vizează comasarea societăților Geotopocad Galați și Calorgal Galați.

Prima oferă servicii de cadastru și topografie, iar cea de-a doua gestionează sistemul de termoficare al orașului. Fuziunea are ca scop integrarea serviciilor suport într-o singură structură, pentru a reduce cheltuielile și a crește eficiența operațională.

Economii importante la bugetul local

Autoritățile estimează că reorganizarea va aduce economii de aproximativ 20 de milioane de lei anual, în special prin reducerea fondului de salarii și a funcțiilor de conducere.

Măsurile vin într-un context în care tot mai multe administrații locale sunt nevoite să optimizeze cheltuielile, pe fondul presiunilor financiare și al necesității de a eficientiza serviciile publice.

Reforma anunțată de Primăria Municipiului Galați marchează una dintre cele mai ample reorganizări administrative din ultimii ani la nivel local.