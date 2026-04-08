Întrebat într-un interviu telefonic cu postul de radio PBS dacă este la curent cu bombardamentele masive israeliene lansate miercuri, fără avertisment, împotriva Beirutului, Trump a răspuns: ”Da, ei (Hezbollah) nu au fost incluși în acord”. ”Aceștia nu au fost inclus în acord. Se va rezolva și această problemă. E în regulă”, a spus Donald Trump în intervenția sa în emisiunea PBS News Hour.



”Face parte din înțelegere - toată lumea știe asta. E o ciocnire separată”, a insistat președintele american, citat de AP.

Război în Orientul Mijlociu. Israel susține pauza anunțată de Trump în conflictul cu Iranul, dar continuă operațiunile în Liban



Ministerul israelian de Externe a declarat pe platforma X că leadershipul libanez nu a reușit să dezarmeze milițiile Hezbollah sau să prevină atacurile asupra Israelului, acuzând conducerea Libanului că în loc să ia măsuri concrete împotriva grupării fundamentaliste s-a limitat să critice Israelul.



Autoritățile libaneze nu și-au respectat angajamentele privind demilitarizarea sudului Libanului, susține diplomația israeliană în aceeași postare, avertizând că Israelul va lua măsuri pentru a elimina amenințarea în cazul în care acestea nu o vor face.



Președintele libanez Joseph Aoun a calificat anterior drept "barbare" atacurile israeliene asupra centrului capitalei Beirut, care au provocat moartea a zeci de persoane.

Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz! Măsură explozivă după atacul Israelului în Liban