Decizie importantă în instanță

Hotărârea instanței vine după controversele generate de decizia CNA, care a vizat atât Realitatea Plus, cât și Gold FM. Suspendarea măsurii permite continuarea activității postului TV.

În reacția sa, Elena Udrea susține că decizia judecătorilor confirmă criticile apărute în spațiul public, potrivit cărora instituția de reglementare ar fi acționat abuziv.

Critici dure la adresa CNA

„Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de ridicare a licenței postului de televiziune Realitatea Plus!

Hotărârea instanței confirmă ceea ce mulți au spus de ieri: CNA a acționat abuziv în cazul Realitatea și în cazul Gold Fm.

Nu vorbim despre două instituții de media oarecare ci, de două voci puternice antisistem și de opoziție la actuala guvernare.

Acțiunea în forță a CNA arată tentația periculoasă a statului de a înlătura prezentele incomode din peisajul mediatic.

Credibilitatea CNA este praf, din cauza politizării sale totale, de la modul în care sunt numiți membrii săi, DOAR PE CRITERIUL SUSȚINERII POLITICE, până la deciziile ostentativ părtinitoare luate de-a lungul timpului. Adică mereu în favoarea celor care reprezintă majoritatea politică de la guvernare!

Astăzi, o instanță a pus frână acestui derapaj.

Când statul începe să decidă cine are voie să vorbească și cine nu, nu mai discutăm despre reglementare.

Discutăm despre control și abuz. Cine răspunde?

Soluție: schimbați Legea CNA!

P.S. Cei care astăzi vă bucurați de ce s-a întâmplat Realității și radioului Gold FM, nu uitați ca după schimbarea puterii, vi se va întâmpla vouă!”, a declarat Elena Udrea.