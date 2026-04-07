Acest moment marchează debutul unei noi generații de transport feroviar în România, cu accent pe eficiență, siguranță și sustenabilitate.

Teste finalizate cu succes: viteza de 200 km/h confirmată

Locomotiva din seria Traxx Passenger a trecut printr-un program complet de testare, care a confirmat capacitatea de a opera în condiții de siguranță la viteze de până la 200 km/h. Urmează acum faza de testare de anduranță, desfășurată pe parcursul următoarelor săptămâni.

În paralel, vor începe și programele de instruire pentru mecanici, astfel încât noua flotă să poată fi utilizată în condiții optime. Livrările vor continua etapizat pe tot parcursul anului 2026, până la completarea celor 16 unități contractate.

Ce aduc noile locomotive: mai mult spațiu, mai multă putere

Noile locomotive electrice sunt proiectate pentru performanță ridicată și eficiență operațională. Acestea sunt echipate cu sisteme moderne de tracțiune, având două boghiuri cu motoare complet suspendate, ceea ce permite deplasări mai line și mai rapide pe distanțe lungi.

Capacitatea lor este impresionantă: pot tracta până la 16 vagoane de pasageri, contribuind astfel la creșterea semnificativă a capacității de transport pe rutele feroviare.

În plus, locomotivele sunt dotate cu sistemul de ultimă generație ERTMS, care asigură un nivel ridicat de siguranță, eficiență și interoperabilitate la nivel european.

Contract pe termen lung: mentenanță și modernizare

Contractul semnat între ARF și Alstom nu se limitează doar la livrarea locomotivelor. Acesta include și servicii de mentenanță și reparații pe o perioadă de 20 de ani, cu posibilitatea de prelungire până la 40 de ani.

Acest aspect garantează nu doar utilizarea eficientă a echipamentelor, ci și un nivel constant de performanță și siguranță pe termen lung.

O piață în expansiune: milioane de kilometri parcurși la nivel global

Seria Traxx, din care face parte locomotiva livrată în România, este deja bine cunoscută la nivel internațional. Aceste locomotive au fost omologate în 20 de țări și parcurg anual peste 300 de milioane de kilometri.

De la lansarea lor în anul 2000, au fost vândute peste 3.000 de unități, ceea ce confirmă încrederea industriei în acest tip de tehnologie.

Viitorul transportului feroviar: mobilitate mai rapidă și mai sustenabilă

Prin livrarea acestei prime locomotive, România face un pas important către modernizarea transportului feroviar și alinierea la standardele europene. Noua flotă promite călătorii mai rapide, mai sigure și mai eficiente, deschizând calea pentru o mobilitate sustenabilă la scară largă.

