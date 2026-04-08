O viață dedicată performanței

De-a lungul carierei sale, Mircea Lucescu a antrenat echipe importante din Europa, remarcându-se în special la Șahtior Donețk, unde a obținut cele mai mari succese și venituri. De asemenea, a avut contracte consistente și la Zenit Sankt Petersburg, consolidându-și statutul de antrenor de top la nivel internațional.

Chiar și în ultimii ani, când a revenit la conducerea echipei naționale a României, a continuat să fie implicat activ în fotbal, ghidat de dorința de a contribui la dezvoltarea sportului.

Averea lui „Il Luce”: investiții inteligente și afaceri solide

Pe lângă succesul din sport, Mircea Lucescu a fost cunoscut și pentru modul atent în care și-a gestionat veniturile. De-a lungul timpului, a investit în mai multe afaceri profitabile, ajungând să fie implicat în peste 10 companii.

Printre investițiile sale se numără participații în firme importante, precum Lake Tower SRL din București, Romradiatoare SA sau celebra cramă Purcari. Aceste afaceri au generat venituri semnificative, contribuind la o avere estimată la zeci de milioane de euro.

Un alt activ valoros a fost vila de lux din București, cunoscută drept „Casa Dimitrie Gusti”, o proprietate cu o istorie aparte, achiziționată încă din anii ’90.

Moștenitorii averii

După dispariția sa, averea lui Mircea Lucescu va reveni familiei sale. Principalii moștenitori sunt soția sa, Neli, și fiul lor, Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu i-a urmat pașii în fotbal și este, la rândul său, un antrenor apreciat, activând în prezent la PAOK Salonic. Astfel, moștenirea lăsată de „Il Luce” nu este doar una financiară, ci și una profesională, continuată de noua generație.

Mesajul emoționant al legendarului antrenor

Înainte de a se stinge, Mircea Lucescu a oferit un interviu emoționant în care vorbea despre lupta cu problemele de sănătate și despre dorința de a continua să ajute echipa națională.

Declarațiile sale, în care spunea că nu poate „pleca ca un laș”, au devenit simbolice pentru dedicarea totală față de fotbal și față de România.

Un simbol al fotbalului românesc

Dispariția lui Mircea Lucescu lasă un gol imens în sportul românesc și internațional. Cu un palmares impresionant și o carieră construită pe disciplină și inteligență, „Il Luce” rămâne un reper pentru generațiile viitoare.

Moștenirea sa, atât în sport, cât și în afaceri, va continua prin familia sa și prin impactul pe care l-a avut asupra fotbalului mondial.