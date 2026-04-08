Potrivit relatărilor din presa franceză, proprietarul afirmă că nu a mai avut „altă opțiune” în fața situației care a devenit, în timp, imposibil de gestionat.

Cum a început totul

În anul 2021, bărbatul a achiziționat o locuință în cartierul Saint-Pierre, cu intenția de a se muta acolo. Cu toate acestea, planurile sale au fost date peste cap la scurt timp după achiziție.

O familie de români s-ar fi instalat în imobil fără drept legal, blocând accesul proprietarului la propria casă, potrivit publicației franceze nextplz.fr. Din acel moment, acesta nu a mai putut folosi proprietatea.

Ani de blocaj și soluții eșuate

Situația s-a întins pe parcursul mai multor ani, timp în care proprietarul spune că a încercat mai multe variante pentru a-și recupera locuința.

Dezastru într-un bloc reabilitat cu fonduri UE. Oamenilor le plouă în apartamente

În 2023, el a depus o plângere la poliția din Brest, ceea ce a dus la deschiderea unei anchete. În paralel, a încercat să ajungă la o înțelegere directă cu ocupanții, oferindu-le suma de 2.000 de euro pentru a părăsi imobilul.

Inițial, aceștia ar fi fost de acord, însă ulterior s-ar fi răzgândit, refuzând să elibereze casa.

Momentul deciziei radicale

Ajuns la capătul răbdării, proprietarul a luat o decizie drastică: demolarea propriei locuințe.

Împreună cu o altă persoană, acesta a început distrugerea clădirii cu două etaje folosind ciocane și răngi. Conform relatărilor, au fost afectate elemente esențiale ale construcției: pardoselile, scările, instalațiile electrice și cele sanitare, transformând casa într-un spațiu complet inutilizabil.

Explicațiile proprietarului

Într-un interviu acordat publicației Le Télégramme, bărbatul și-a justificat gestul:

„Nu aveam altă soluție. Trec zilnic pe acolo și am observat că nu era nimeni. Așa că am mutat lucrurile lor și am început lucrările”.

Acesta susține că starea locuinței era deja precară și înainte de intervenția sa.

„Chiar și înainte să o distrug, locuința era insalubră și prezenta riscuri pentru siguranță și sănătate”, a mai declarat proprietarul.

Acuzații și nemulțumiri

Proprietarul afirmă că nu este un caz izolat și că ocupările ilegale ar fi frecvente în zonă.

„Aceste familii au mai ocupat trei sau patru locuințe în cartier și nimeni nu face nimic”, a spus acesta, exprimându-și frustrarea față de lipsa de reacție a autorităților.

Reacția celor implicați

La întoarcerea în locuință, familia care ar fi ocupat casa a constatat că bunurile le fuseseră scoase în stradă. Aceștia au declarat că au găsit o parte din lucruri abandonate în afara imobilului.

Un caz care ridică semne de întrebare

Situația din Brest readuce în atenție dificultățile majore cu care se confruntă proprietarii în astfel de cazuri, dar și limitele legale ale intervenției atunci când locuințele sunt ocupate fără drept.

Cazul evidențiază tensiunile dintre dreptul de proprietate, intervenția autorităților și realitățile din teren, într-un context în care soluțiile legale pot necesita timp îndelungat pentru a produce efecte.

Un sat din Spania oferă case gratuite, locuri de muncă și un trai liniștit celor care sunt dispuși să se mute acolo