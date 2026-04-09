Indicele paneuropean STOXX Europe 600 a încheiat sesiunea cu un avans de aproximativ 3,7%, aproape toate sectoarele fiind pe plus, cu excepţia petrolului şi gazelor, iar toate marile pieţe regionale au închis în teritoriu pozitiv.

Sectorul turismului şi agrementului a condus creşterile, cu un avans de 7,1%, în timp ce companiile industriale au urcat cu 6,6%, iar sectorul construcţiilor a câştigat 6,2%.

Indicele CAC 40 al bursei din Paris a crescut cu 4,49%, până la 8.263,87 puncte. În Italia, indicele FTSE MIB a urcat cu 3,70%, ajungând la 47.091,55 puncte. La Londra, indicele FTSE 100 a avansat cu 2,51%, până la 10.608,88 puncte.

Bursa germană a înregistrat una dintre cele mai puternice creşteri, indicele DAX urcând cu 5,06%, până la 24.080,63 puncte. În Spania, indicele IBEX 35 a crescut cu 3,94%, ajungând la 18.132,30 puncte. Indicele paneuropean STOXX Europe 600 a închis la 613,50 puncte, în creştere cu 3,88%.

Printre companiile cu cele mai mari creşteri s-au numărat Antofagasta, Lufthansa şi EasyJet, fiecare cu avansuri de aproximativ 10%.

Compania energetică Shell a fost prima dintre marile grupuri petroliere care a publicat rezultate după izbucnirea conflictului cu Iranul, raportând profituri ”semnificativ mai mari” din tranzacţiile cu petrol.

Totuşi, producţia sa de gaz natural lichefiat a fost afectată de perturbările provocate de război, scăzând de la 948.000 barili echivalent petrol în trimestrul al patrulea din 2025 la aproximativ 880.000–920.000 în primele trei luni ale anului 2026.

”Creşterea puternică a preţurilor energiei ar trebui să sprijine profitul Shell, însă compania are şi o prezenţă operaţională importantă în Orientul Mijlociu, care a fost afectată de conflict”, a declarat Dan Coatsworth, responsabil pentru pieţe la AJ Bell.

El a spus că această situaţie se reflectă în rezultatele companiei: producţia de gaze a fost afectată de perturbări, însă marjele de rafinare şi veniturile din tranzacţiile cu petrol au crescut.

Acţiunile Shell listate la Londra au închis sesiunea în scădere cu 4,7%.

Pieţele globale au crescut, iar preţurile petrolului au scăzut puternic după ce preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi seară suspendarea pentru două săptămâni a atacurilor planificate asupra infrastructurii iraniene.

Decizia este condiţionată de acceptul Iranului pentru redeschiderea completă, imediată şi sigură a Strâmtorii Ormuz, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi a declarat, într-un mesaj publicat în numele Consiliului Suprem de Securitate Naţională al Iranului, că forţele armate iraniene vor înceta operaţiunile defensive.

Pieţele din regiunea Asia-Pacific au crescut peste noapte, iar în Statele Unite bursele au urcat, puternic la rândul lor.

Indicele Dow Jones Industrial Average a urcat cu 1.325,46 puncte, sau cu 2,85%, până la 47.909,92 puncte. Aceasta a fost cea mai bună zi pentru Dow din aprilie 2025, când Trump a renunţat parţial la severitatea planului iniţial de tarife comerciale.

Indicele S&P 500 a crescut cu 2,51%, ajungând la 6.782,81 puncte, iar Nasdaq Composite a avansat cu 2,80%, până la 22.635,00 puncte.

Preţurile petrolului au scăzut sub 100 de dolari pe baril după anunţul acordului, care a venit după ce Trump ameninţase că va ordona distrugerea ”întregii civilizaţii” a Iranului dacă Teheranul nu redeschide Strâmtoarea Ormuz.

În acelaşi timp, mai multe ţări din Orientul Mijlociu au raportat miercuri noi lansări de rachete şi drone din Iran, ceea ce a activat sistemele de apărare aeriană în statele din zona Golfului.