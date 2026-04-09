Imagistica cerebrală pentru boala Alzheimer include, de obicei, un examen RMN 3 Tesla pentru a exclude alte cauze de demență și pentru a evalua tipare de atrofie, precum afectarea hipocampului. În anumite situații, se pot folosi investigații funcționale care pot arăta modificări ale metabolismului sau perfuziei creierului, utile pentru diagnosticul diferențial.

Pentru publicul larg, este important de înțeles că imagistica nu confirmă singură boala, ci susține diagnosticul în contextul simptomelor și al testelor cognitive. Identificarea timpurie ajută la planificarea îngrijirii, controlul factorilor de risc vascular, ajustarea tratamentelor și sprijinul familiei, mai ales când simptomele sunt încă ușoare.

