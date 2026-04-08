În încercarea de a clarifica acest proces, profesorul de lingvistică cognitivă Brodo Winter de la University of Birmingham a analizat științific peste 100 de nume populare la nivel global, în colaborare cu brandul britanic My 1st Years.

Studiul nu s-a limitat la modul în care arată un nume scris, ci a analizat în special felul în care acesta sună – pentru că, spun specialiștii, sunetul influențează puternic percepția noastră.

Rezultatul surprinzător: un nume unanim apreciat

După analiza atentă, cercetătorii au ajuns la o concluzie clară: există un nume considerat cel mai frumos din lume, din punct de vedere auditiv și semantic.

Este vorba despre numele de origine greacă Sophia.

De ce Sophia este considerat cel mai frumos nume

Potrivit lui Winter, numele Sophia are o structură fonetică extrem de plăcută, care îl face ușor de perceput și de reținut indiferent de limbă.

„Numele are o structură melodioasă și fluidă. Sunetul dulce al „s”-ului și al „f”-ului sau „ph” se combină cu terminația foarte delicată „ia” conferind numelui o calitate muzicală importantă. Indiferent de limba în care este pronunțat.”

Această combinație de sunete creează o experiență auditivă armonioasă, care activează reacții pozitive în creierul uman., scrie fanpage.it.

Semnificația profundă a numelui

Pe lângă sunet, și înțelesul joacă un rol esențial. Numele Sophia provine din greaca veche și înseamnă:

„înțelepciune”

„cunoaștere”

„absența judecății”

Această încărcătură semantică îi oferă o valoare simbolică puternică, ceea ce îl face și mai atractiv pentru părinți.

Popularitate internațională

În versiunea italiană, numele Sophia se află de ani de zile în topul preferințelor, conform clasamentelor realizate de ISTAT.

Popularitatea sa globală confirmă faptul că acest nume rezonează cu oameni din culturi diferite, fără bariere lingvistice.

Alte nume considerate deosebit de frumoase

Studiul nu s-a oprit doar la câștigător. Cercetătorii au realizat și un top al altor nume considerate extrem de atractive.

Pentru fete, următoarele nume s-au remarcat:

- Zoe

- Rosie

Pentru băieți, cele mai apreciate au fost:

- Zayn

- Jesse

- Carlos

Au fost menționate, de asemenea, nume precum Matthew, Julian și Leo, considerate deosebit de armonioase și ușor de pronunțat.

Ce spun cercetătorii despre alegerea numelui

Profesorul Winter subliniază că aceste nume nu sunt doar plăcute la auz, ci și universale, ușor de acceptat în diverse culturi și limbi.

„Dacă studiile noastre sunt corecte, alegerea Sophiei sau Zayn ca nume pentru copiii voștri va fi întotdeauna lucrul potrivit. Acestea sunt nume cu sunete fascinante de care nu vă veți plictisi niciodată și pe care nimeni nu le va găsi ciudate sau neplăcute să le asculte, indiferent de unde provin în lume.”

Topul celor mai frumoase nume, potrivit științei

1. Sophia

2. Zoe

3. Rosie

4. Zayn

5. Jesse

6. Carlos

7. Matthew

8. Julian

9. Leo

Acest clasament arată că frumusețea unui nume nu este întâmplătoare, ci poate fi explicată prin combinația dintre sunet, semnificație și modul în care este perceput de mintea umană.

