Ce spun preoții despre spălatul în Săptămâna Mare

Potrivit preoților, activitățile casnice nu sunt complet interzise în această perioadă, însă trebuie făcute cu măsură și respect față de semnificația spirituală a zilelor. Accentul cade pe curățenia sufletească, participarea la slujbe și pregătirea pentru Paște.

Zilele în care este permis spălatul

Conform tradiției:

Lunea Mare - este considerată ziua ideală pentru curățenia generală. Se pot spăla rufe, aerisi locuința și face ordine în gospodărie.

Marțea Mare - gospodinele pot continua treburile casnice, inclusiv spălatul hainelor și curățenia.

Aceste două zile sunt dedicate pregătirilor pentru sărbătoare, atât în plan practic, cât și spiritual.

Zilele în care nu se spală rufe

Începând cu mijlocul săptămânii, tradiția devine mai strictă:

Miercurea Mare - nu este recomandat spălatul rufelor; zi dedicată altor activități gospodărești mai ușoare.

Joia Mare - zi importantă în care se vopsesc ouăle; spălatul este evitat.

Vinerea Mare - una dintre cele mai stricte zile; nu se spală și se ține, de regulă, post sever.

Sâmbăta Mare - este rezervată pregătirilor finale pentru Paște, nu pentru spălat.

Semnificația acestor tradiții

Aceste obiceiuri nu sunt reguli stricte impuse de Biserică, ci mai degrabă tradiții populare transmise din generație în generație. Ele au rolul de a-i ajuta pe credincioși să acorde mai mult timp reflecției, rugăciunii și participării la slujbele speciale din această perioadă, precum Deniile.

Preoții subliniază că esențială este intenția și trăirea spirituală, nu respectarea rigidă a unor reguli casnice. În contextul vieții moderne, fiecare familie poate adapta aceste obiceiuri, fără a pierde din vedere semnificația profundă a Săptămânii Mari.

Perioada care precede Paștele este despre pregătire interioară, liniște și apropiere de valorile credinței, nu doar despre curățenia din casă.

Calendar ortodox complet pentru luna aprilie

1 M – Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca

2 J – Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni

3 V – Sfântul Nichita Mărturisitorul

4 S – Sâmbătă lui Lazăr; Pomenirea celor adormiți; Sfântul Iosif, scriitorul de cântări

5 D – † Intrarea Domnului în Ierusalim (Floriile); Sfinții Mucenici Agatopod și Teodul (Predică la Duminică Floriilor – Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18; Duminică nr. 1)

6 L – † Săptămâna Patimilor – Lunea Mare (Denie); Sfântul Eutihie, patriarhul Constantinopolului

7 M – Săptămâna Pătimirilor – Marțea Mare (Denie); Sfântul Mucenic Caliopie

8 M – Tâlcuirea Evangheliei din Miercurea Mare (Denie); Pomenirea Sfinților Apostoli Irodion, Agav și Ruf

9 J – Joia din Săptămâna Pătimirilor (Denia celor 12 Evanghelii); Sfântul Mucenic Eupsihie; Post

10 V – Vinerea Mare – moartea și îngroparea Domnului (Zi aliturgică, Denia Prohodului Domnului); Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim și Pompie

11 S – † Coborârea la iad a Mântuitorului; Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica; Sfântul Mucenic Antipa; Sfântul Farmutie

12 D – † Învierea Domnului nostru Iisus Hristos (Sfintele Paști); Sfântul Mucenic Sava de la Buzău (Predică la Învierea Domnului – Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17; Duminică nr. 2)

13 L – † Sfintele Paști; Darul Învierii; Intrarea Domnului în Ierusalim; Sfântul Mucenic Artemon

14 M – † Sfintele Paști; Învierea Domnului – sărbătoarea luminii și a bucuriei; Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin

15 M – Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim

16 J – Sfintele Mucenițe Agapi, Hionia și Irina

17 V – † Izvorul Tămăduirii; Sfântul Simeon, episcopul Persiei

18 S – Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul

19 D – Sfântul Cuvios Ioan Paleolavritul (Apostolul Toma a fost necredincios? – Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1; Duminică nr. 3)

20 L – † Sfântul Teotim, Episcopul Tomisului

21 M – Sfântul Mucenic Ianuarie

22 M – Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul

23 J – † Sfântul Mucenic Gheorghe

24 V – † Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Iosif din Maramureș; Sfinții Mucenici Pasicrat și Valentin de la Durostorum

25 S – † Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; Sfântul Evanghelist Marcu

26 D – † Sfântul Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Femeile Mironosițe – Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 3; Duminică nr. 4)

27 L – Sfântul Apostol Simeon, rudă Domnului

28 M – † Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru

29 M – Sfinții Nouă Mucenici din Cizic

30 J – Sfântul Apostol Iacov