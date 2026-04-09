Criză politică majoră: viitorul lui Ilie Bolojan atârnă de decizia PSD din 20 aprilie. Posibile SCENARII

grindeanu bolojan
grindeanu bolojan

Tensiunile din coaliția de guvernare ating un nivel uriaș! Social-democrații au pe masă mai multe scenarii, gata de pus în aplicare în situația în care membrii vor decide pe 20 aprilie că nu vor să mai continue cu Ilie Bolojan la conducerea executivului. 

Pe lângă introducerea unei moțiuni de cenzură, principalul scenariu luat în calcul este retragerea miniștrilor PSD din guvern, caz în care premierul va fi nevoit să ceară vot de încredere în Parlament.

În acest moment, social-democrații au 6 miniștri și un vicepremier iar componența politică a Guvernului se schimbă în cazul retragerii acestora.

Într-o astfel de situație, Ilie Bolojan poate rămâne premier doar dacă Parlamentul confirmă susținerea pentru noua formulă. În caz contrar, trebuie numit un nou Guvern. 