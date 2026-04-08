Întrebat în cadrul unei conferințe de presă dacă îi va solicita premierului Ilie Bolojan să depună plângeri pentru abuz în serviciu și să recupereze prejudiciul de la politicienii vinovați, Nicușor Dan a răspuns afirmativ.

„Da, da. Nu știu dacă este ceva civil sau penal. Adică nu știu dacă este și penal. În orice caz, pe chestiuni financiare, statul român este reprezentat de Ministerul Finanțelor și în condițiile în care Ministrul Finanțelor, ca reprezentant al statului român pe chestiuni financiare, consideră că un demnitar cu bună credință, cu bună știință a luat o decizie proastă care a afectat bugetul, trebuie să se îndrepte împotriva lui”, a spus șeful statului.

El a adăugat că, din experiența sa de primar, atunci când Curtea de Conturi constata o pierdere cauzată de un director, primarul avea obligația să se îndrepte direct împotriva acestuia pentru recuperarea prejudiciului.