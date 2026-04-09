Noi regulamente la frontieră

Regulamentul (UE) 2017/2226 schimbă semnificativ modul de gestionare a frontierelor externe ale Uniunii Europene, prin lansarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES). Acesta devine funcțional din 10 aprilie 2026, inclusiv în România, și marchează trecerea de la verificările tradiționale, bazate pe ștampile în pașaport, la un mecanism complet digitalizat și automatizat.

Concret, EES presupune că fiecare cetățean din afara UE care intră sau părăsește spațiul Schengen va fi înregistrat într-o bază de date comună. La prima trecere a frontierei, persoana va furniza date biometrice — fotografie facială și amprente — iar ulterior sistemul va reține istoricul deplasărilor. Astfel, în locul ștampilelor, autoritățile vor avea acces imediat la informații precum data și locul intrării, durata șederii și eventualele depășiri ale limitei de 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Amprente pentru britanici și americani la intrarea în România

Pentru cetățenii români, efectele sunt în principal indirecte. Călătoriile în interiorul Uniunii Europene, de exemplu între România și Italia sau Germania, rămân neschimbate, deoarece nu există controale de frontieră și nici aplicarea EES. În schimb, la granițele externe situația se modifică. De exemplu, un cetățean britanic care ajunge în România va fi înregistrat în sistem, i se vor preleva amprentele și i se va face o fotografie facială. Prima înregistrare poate dura mai mult, ceea ce ar putea duce la timpi de așteptare mai mari în aeroporturi sau la punctele de frontieră terestre.

Un alt scenariu: dacă un cetățean american intră în Europa prin Franța, înregistrarea în EES are loc acolo. Dacă ulterior ajunge în România, nu mai este necesară o nouă înregistrare completă, însă ieșirea din UE va fi consemnată în sistem. În acest mod, autoritățile pot urmări exact durata șederii și pot identifica rapid eventualele depășiri ale perioadei legale.

Pentru România, EES se aplică exclusiv la frontierele externe — adică la granițele cu state din afara Uniunii Europene, precum Serbia, Republica Moldova sau Turcia. Aici, cetățenii non-UE vor fi înregistrați începând cu aprilie 2026. La frontierele cu state membre UE sau Schengen nu există controale sistematice, astfel că sistemul nu intervine.

Dispar ștampilele din pașaport

Un element esențial al noului sistem este eliminarea completă a ștampilelor pentru cetățenii din afara UE, acestea fiind înlocuite de evidențe digitale. În plus, EES introduce verificări automate care pot semnala instant depășirea duratei legale de ședere sau eventuale alerte de securitate. Datele sunt stocate pentru o perioadă limitată — în mod obișnuit până la 3 ani, iar mai mult în cazurile de depășire a șederii.

Accesul la aceste informații este strict controlat și este permis poliției de frontieră și autorităților de imigrație, iar în anumite condiții, și organelor de aplicare a legii, de exemplu în cazuri de terorism sau infracțiuni grave. Sistemul este conectat la alte baze de date europene, precum cele pentru vize, pentru a facilita verificări rapide ale identității.

Totodată, refuzurile de intrare vor fi înregistrate digital și pot influența deciziile viitoare privind accesul în Uniunea Europeană. Practic, istoricul de călătorie devine mult mai transparent și ușor de verificat.

Unde se aplică EES

Sistemul va fi utilizat în toate statele din spațiul Schengen: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia, precum și în statele asociate — Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein.