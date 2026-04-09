Momente sfâșietoare și imagini emoționante. Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului selecționer Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, acolo unde mii de români i-au adus deja un ultim omagiu. În fața stadionului s-a format o coadă, iar oamenii au spus rugăciuni până au ajuns la căpătâiul fostului selecționer. Au fost prezente nume grele din sportul românesc, precum Gică Hagi sau Simona Halep. Neli, soția lui Mircea Lucescu, și fiul acestuia au izbucnit în lacrimi lângă sicriul fostului antrenor.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului selecționer Mircea Lucescu, acoperit cu drapelul României, a fost așezat pe o scenă construită pe esplanada de la Tribuna Oficială a Arenei Naționale. La căpătâiul lui Mircea Lucescu a fost așezată o fotografie a acestuia și o coroană albă de flori, iar în stânga și dreapta au stat patru membri ai Gărzii de onoare a Jandarmeriei Române.



Neli Lucescu, soția fostului selecționer, a stat lângă sicriul cu trupul neînsuflețit, în timp ce Răzvan Lucescu, vizibil îndurerat, încerca să o consoleze.



Printre cei care au spus câteva cuvinte de aducere aminte despre Mircea Lucescu a fost și Gheorghe Hagi.

„Un profesor care ne-a învățat pe toți ce trebuie să facem. Când vorbim de Nea Mircea, m-a crescut, m-a educat. Cred că tot ce am făcut în viață am făcut datorită celor doi antrenori profesori pe care i-am avut: Nea Ioji la 12 ani, care și el nu mai trăiește, și acum Nea Mircea, care m-a luat la 17 ani”, a declarat Hagi.



Mircea Rednic a izbucnit în lacrimi după priveghiul lui Mircea Lucescu.

„Veneam dintr-o familie săracă, aveam nevoie de cineva care să mă ghideze. El a făcut-o și a făcut-o foarte bine. Sper că nu l-am dezamăgit. Acum nu mai contează”, a declarat Mircea Rednic.



În fața Arenei Naționale oamenii au format o coadă de zeci de metri pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Au spus chiar și o rugăciune în memoria fostului selecționer.



Simona Halep, fostul număr 1 mondial în tenis, a transmis și ea un mesaj emoționant.

„Pentru noi toți a însemnat foarte mult, pentru sportul românesc a însemnat foarte mult. Ne-a învățat ce înseamnă să te dedici în totalitate sportului până în ultima clipă. L-am admirat întotdeauna și îmi pare tare rău pentru momentul acesta. Dumnezeu să-l odihnească și să aibă grijă de el acolo sus”, a spus Simona Halep.



Ambasadorul Turciei la București, Ozgur Kivanc Altan, a depus o coroană de flori la catafalcul selecționerului. Mircea Lucescu a câștigat trofee cu Galatasaray și Beșiktaș și a antrenat echipa națională a Turcilor.

„România și toată lumea din fotbal... Iubim, ca poporul turc, pe domnul Lucescu și îl respectăm foarte mult.”, a transmis ambasadorul turc.





Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă și astăzi, urmând ca mâine să fie înmormântat cu onoruri miliare. Fostul selecționer și-a ales locul de veci în urmă cu 10 ani. Cavoul se află pe aleea principală a cimitirului Bellu, acolo unde sunt înmormântate nenumărate personalități din România. Cu 35 de trofee câștigate, Mircea Lucescu rămâne al treilea cel mai titrat antrenor din fotbalul mondial, fiind devansat doar de două nume uriașe: Sir Alex Ferguson și Pep Guardiola.