„Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme. Eu am fost destul de egoist pentru că am făcut-o în sprijinul meseriei mele, ca să ajut fotbalul. Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină. Atunci când ai succes, prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea.

Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea și un echilibru ți-l dă familia. Întotdeauna i-am îndemnat pe jucătorii mei să se căsătorească devreme, să-și alcătuiască o familie”, a declarat Mircea Lucescu în trecut.

Cum a început povestea lor de dragoste

Cei doi s-au cunoscut în tinerețe, în perioada studenției, când viitorul mare antrenor avea 22 de ani, iar Neli 23. Întâlnirea lor s-a transformat rapid într-o relație serioasă, descrisă de apropiați ca fiind „dragoste la prima vedere”.

„Ea era în față la tramvai, eu eram mai în spate...avea un geamantan și a coborât să ia troleibuzul...în zona în care acum este Institutul de Educație Fizică și Sport. Înainte erau Grajdurile Regale. A coborât acolo. Când am văzut că ea coboară, am coborât și eu. M-am dus la ea și am întrebat-o dacă pot să o ajut...să-i duc geamantanul până la gară.

Am dus-o la gară și ne-am despărțit. Pe urmă mi-a dat adresa...i-am scris...când s-a întors în București...am început să fim împreună. Ducem geamantanul împreună de destul de mulți ani. 54 de ani.”, spunea legendarul antrenor - Mircea Lucescu.

Nu a trecut mult timp până când au decis să își unească destinele, punând bazele unei familii care avea să reziste în timp, în ciuda provocărilor aduse de cariera intensă din fotbal.

O familie construită pe valori solide

Din mariajul lor s-a născut Răzvan Lucescu, care a urmat drumul tatălui său în sport. De-a lungul anilor, acesta a devenit un nume important în fotbal, inspirat de modelul și disciplina insuflate de părintele său.

Familia a fost mereu un pilon esențial pentru fostul selecționer, oferindu-i echilibru în momentele dificile și susținere în perioadele de succes.

Lecțiile de viață oferite de „Il Luce”

Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor de succes, ci și un mentor pentru generații întregi de jucători. Acesta obișnuia să le vorbească elevilor săi despre importanța familiei în viața personală și profesională.

El considera că o familie stabilă oferă echilibru emoțional și sprijin în fața provocărilor, subliniind că succesul vine adesea la pachet cu presiune și invidie, iar eșecurile pot aduce singurătate.

Căsnicia dintre Mircea Lucescu și Neli demonstrează că, dincolo de performanțele profesionale, stabilitatea personală joacă un rol esențial în viața unui om.

Povestea lor rămâne un exemplu de durabilitate și loialitate, într-o lume în care astfel de relații sunt tot mai rare, dar cu atât mai valoroase.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 ani. Celebrul antrenor suferise o serie de infarcturi miocardice acute înainte de deces.