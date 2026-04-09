Coreea de Nord a testat mai multe sisteme de arme: trei zile de teste intense cu rachete balistice

Printre sistemele testate s-a numărat și un sistem mobil de rachete antiaeriene cu rază scurtă de acțiune, a raportat KCNA.



Testele au avut loc luni, marți și miercuri, în cadrul eforturilor continue vizând dezvoltarea și modernizarea sistemelor de arme, potrivit aceleiași surse.



Armata sud-coreeană semnalase că Phenianul a lansat mai multe rachete balistice cu rază scurtă de acțiune în două salve miercuri, precum și un 'proiectil neidentificat' în ziua precedentă.



Garda de coastă japoneză a indicat, de asemenea, miercuri că 'un obiect suspectat a fi o rachetă balistică a fost lansat din Coreea de Nord'.



Potrivit KCNA, aceste exerciții 'au confirmat că racheta balistică tactică sol-sol Hwasongpho-11 Ka, echipată cu o încărcătură de bombe cu fragmentare, este capabilă să transforme în cenușă orice țintă, acoperind o suprafață de 6,5 până la 7 hectare'.



Au mai fost testate un 'sistem de arme electromagnetice' și 'bombe fictive din fibră de carbon', pe care KCNA le-a descris drept 'mijloace speciale de natură strategică'.



Aceste lansări, care ridică la cinci numărul testelor cu rachete balistice cunoscute ale Coreei de Nord în acest an, marchează cea mai recentă respingere a încercărilor Seulului de a restabili relațiile, potrivit lui Lim Eul-chul, expert în Coreea de Nord la Universitatea Kyungnam.



Luni, președintele sud-coreean Lee Jae Myung, care pledează pentru dialogul intercoreean, a cerut scuze Phenianului pentru incursiunile cu drone lansate din Coreea de Sud.



Aceste declarații au fost inițial descrise drept 'o decizie fericită și înțeleaptă' de către Kim Yo-jong, influenta soră a liderului nord-coreean. Dar marți, un înalt oficial nord-coreean s-a referit la Coreea de Sud drept 'cel mai ostil stat inamic' al nordului, repetând o expresie folosită deja de Kim Jong Un în acest an