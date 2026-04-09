UPDATE 8:20 - Volodimir Zelenski, mesaj ferm pentru americani:

„Vreau ca americanii să înțeleagă: suntem aliații voștri în Europa. Lumea nu mai are distanțe - atunci când dronele pot lovi la mii de kilometri.

În unu, doi, trei ani - dronele vor lovi la zece, douăzeci de mii de kilometri. Cu motoare reactive, vor fi foarte ieftine. Vor exista roiuri de astfel de drone. Nu vă puteți apăra singuri împotriva acestui lucru. Lumea trebuie să ajute țările să se apere și să împingă agresorul înapoi.

De aceea cred că americanii au nevoie de noi, iar noi avem nevoie de Statele Unite”, a transmis Zelenski într-un mesaj video.

🇺🇦 Bravo! Zelensky just dropped a cold warning straight to the American people:



“I want American people to understand: we are your allies in Europe.



World has no distance anymore — when drones already strike thousands of kilometers.



One, two, three years — drones will… pic.twitter.com/wFCk6IvfdU April 9, 2026

UPDATE 7: 50 - Drone ucrainene ar fi lovit o stație de pompare a petrolului din regiunea Krasnodar, Rusia

O stație de pompare a petrolului din Krymsk, regiunea Krasnodar, ar fi fost lovită de drone ucrainene în noaptea de 9 aprilie, potrivit canalului independent de Telegram Astra.