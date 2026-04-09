Război în Ucraina, ziua 1509. Zelenski: SUA și Europa au nevoie una de cealaltă în fața noilor amenințări - LIVE TEXT

Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei avertizează că dezvoltarea rapidă a dronelor schimbă regulile războiului și subliniază necesitatea unei cooperări strânse între SUA și aliații europeni.

UPDATE 8:20 - Volodimir Zelenski, mesaj ferm pentru americani:

„Vreau ca americanii să înțeleagă: suntem aliații voștri în Europa. Lumea nu mai are distanțe - atunci când dronele pot lovi la mii de kilometri.

În unu, doi, trei ani - dronele vor lovi la zece, douăzeci de mii de kilometri. Cu motoare reactive, vor fi foarte ieftine. Vor exista roiuri de astfel de drone. Nu vă puteți apăra singuri împotriva acestui lucru. Lumea trebuie să ajute țările să se apere și să împingă agresorul înapoi.

De aceea cred că americanii au nevoie de noi, iar noi avem nevoie de Statele Unite”, a transmis Zelenski într-un mesaj video. 

UPDATE 7: 50 - Drone ucrainene ar fi lovit o stație de pompare a petrolului din regiunea Krasnodar, Rusia

O stație de pompare a petrolului din Krymsk, regiunea Krasnodar, ar fi fost lovită de drone ucrainene în noaptea de 9 aprilie, potrivit canalului independent de Telegram Astra.