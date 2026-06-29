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Brazilia, calificată dramatic în optimile Cupei Mondiale după 2-1 cu Japonia

Brazilia (foto: profimedia)

Brazilia (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 22:20

Brazilia a trecut cu emoții de Japonia, scor 2-1, și s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale. „Seleção” a fost condusă la pauză pe NRG Stadium din Houston, dar a revenit spectaculos și a decis în prelungiri.

Japonia, surpriza primei reprize

Asiaticii au controlat jocul în primul sfert de oră și au deschis scorul în minutul 29 prin Kaishu Sano, care a trimis precis din afara careului cu piciorul drept. La pauză, Japonia intra în avantaj la vestiare, ducând pe umeri o serie impresionantă de 10 meciuri fără înfrângere.

Revenirea braziliană

Repriza secundă a adus o altă față a meciului. Brazilienii au irosit două ocazii clare, însă în minutul 56, Casemiro a restabilit egalitatea după o centrare precisă a lui Gabriel. Cu tabloul la egalitate, meciul s-a dus în prelungiri.

În ultimul minut al timpului adăugat, Martinelli a înscris cu piciorul drept și a declanșat nebunia în tribunele din Houston. Neymar, intrat pe lista de rezerve, a urmărit întreaga dramă de pe bancă.

Brazilia s-a calificat în optimi

Echipa antrenată de Carlo Ancelotti, aflată la prima Cupă Mondială ca selecționer al Braziliei, și-a asigurat calificarea după două victorii anterioare cu 3-0 în fața Haiti și Scoției. În optimi, brazilienii vor înfrunta câștigătoarea meciului dintre Norvegia și Coasta de Fildeș.

Echipe de start

BRAZILIA (4-3-3): Alisson — Danilo, Marquinhos (C), Magalhaes, Santos — Guimaraes, Casemiro, Paqueta — Rayan, Cunha, Vinicius | Selecționer: Carlo Ancelotti

JAPONIA (3-4-3): Z. Suzuki — Tomiyasu, Taniguchi, Hiroki Ito — Doan (C), Sano, Kamada, Nakamura — Junya Ito, Ueda, Maeda | Selecționer: Hajime Moriyasu

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