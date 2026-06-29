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Sport· 2 min citire
Brazilia, calificată dramatic în optimile Cupei Mondiale după 2-1 cu Japonia
Brazilia (foto: profimedia)
Brazilia a trecut cu emoții de Japonia, scor 2-1, și s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale. „Seleção” a fost condusă la pauză pe NRG Stadium din Houston, dar a revenit spectaculos și a decis în prelungiri.
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