Brazilia, calificată dramatic în optimile Cupei Mondiale după 2-1 cu Japonia

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 22:20

Brazilia a trecut cu emoții de Japonia, scor 2-1, și s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale. „Seleção” a fost condusă la pauză pe NRG Stadium din Houston, dar a revenit spectaculos și a decis în prelungiri.

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