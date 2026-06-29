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Vremea· 1 min citire

România, lovită de vreme extremă într-o singură zi: temperaturile ajung la 41°C, apoi vin vijeliile și grindina

Vremea va trece rapid de la o extremă la alta

Vremea va trece rapid de la o extremă la alta

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 23:05
Actualizat29 iun. 2026, 23:07

România traversează unul dintre cele mai severe episoade meteo din ultimii ani: în timp ce jumătate de țară fierbe sub COD ROȘU de temperaturi extreme, de marți intră în vigoare și un COD GALBEN de furtuni, cu ploi torențiale, vijelii și grindină.

În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și vestul Munteniei, temperaturile ating 35–41°C, cu nopți tropicale de 17–25°C și un indice temperatură‑umezeală (ITU) ce depășește pragul critic de 80 de unități. În paralel, Dobrogea și estul Munteniei rămân sub COD PORTOCALIU, cu maxime de până la 38°C și minime nocturne de 20–24°C.

Pe acest fond de caniculă extremă, marți, între 12:00 și 23:00, în zonele montane, submontane, apoi în Crișana, Maramureș și Transilvania, sunt așteptate averse torențiale, vijelii cu rafale de 50–70 km/h, local peste 80 km/h, descărcări electrice frecvente și grindină de 1–4 cm. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–25 l/mp în 1–3 ore, iar pe arii restrânse pot depăși 30–40 l/mp.

Meteorologii avertizează că episoade de instabilitate atmosferică vor apărea izolat și în restul țării, chiar dacă nu sunt vizate de avertizarea principală.

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România se confruntă astfel cu o combinație periculoasă: caniculă extremă și furtuni violente, un scenariu care pune presiune pe infrastructură, transport și sănătatea populației.

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