România, lovită de vreme extremă într-o singură zi: temperaturile ajung la 41°C, apoi vin vijeliile și grindina

Publicat 29 iun. 2026, 23:05 Actualizat 29 iun. 2026, 23:07

România traversează unul dintre cele mai severe episoade meteo din ultimii ani: în timp ce jumătate de țară fierbe sub COD ROȘU de temperaturi extreme, de marți intră în vigoare și un COD GALBEN de furtuni, cu ploi torențiale, vijelii și grindină.

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