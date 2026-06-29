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Vremea· 1 min citire
România, lovită de vreme extremă într-o singură zi: temperaturile ajung la 41°C, apoi vin vijeliile și grindina
Vremea va trece rapid de la o extremă la alta
Publicat29 iun. 2026, 23:05
Actualizat29 iun. 2026, 23:07
România traversează unul dintre cele mai severe episoade meteo din ultimii ani: în timp ce jumătate de țară fierbe sub COD ROȘU de temperaturi extreme, de marți intră în vigoare și un COD GALBEN de furtuni, cu ploi torențiale, vijelii și grindină.
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