Tren vs. Mașină: Cum ajungi mai ieftin și mai rapid la festivalurile verii din România?

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 17:36

Urmează săptămânile de foc ale verii pentru fanii muzicii! Maratonul festivalurilor începe chiar mâine, 8 iulie, cu ritmurile intense de la Beach, Please! în Costinești, și continuă rapid pe domeniul Banffy, unde Electric Castle își deschide porțile între 16 și 19 iulie. În timp ce zeci de mii de tineri își pregătesc bagajele, marea dilemă rămâne: cum învingi aglomerația de pe drum și care este cea mai rentabilă variantă pentru buzunarul tău – trenul sau mașina personală?

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