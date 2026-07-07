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Doi morți și 20 de răniți în urma unui accident de autocar în Lisabona
Două persoane au murit și alte 20 au fost rănite, dintre care trei grav, în urma accidentului de autocar. Foto/punchng.com
Două persoane au murit și alte 20 au fost rănite, dintre care trei grav, în urma unui accident de autocar produs în suburbiile capitalei Portugaliei, Lisabona, a anunțat poliția.
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