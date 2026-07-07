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Doi morți și 20 de răniți în urma unui accident de autocar în Lisabona

Două persoane au murit și alte 20 au fost rănite, dintre care trei grav, în urma accidentului de autocar. Foto/punchng.com

Două persoane au murit și alte 20 au fost rănite, dintre care trei grav, în urma accidentului de autocar. Foto/punchng.com

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 iul. 2026, 18:28

Două persoane au murit și alte 20 au fost rănite, dintre care trei grav, în urma unui accident de autocar produs în suburbiile capitalei Portugaliei, Lisabona, a anunțat poliția.

Un grav accident rutier în care a fost implicat un autocar s-a produs în suburbiile capitalei Portugaliei, Lisabona, soldându-se cu decesul a două persoane și rănirea altor 20. Potrivit declarațiilor oferite de poliția locală, printre persoanele rănite se numără și trei victime care se află în stare critică.

Victimele au fost lovite în timp ce așteptau în stație

Din primele cercetări de la fața locului, dinamica accidentului indică un scenariu tragic. „Cele două victime așteptau autobuzul în momentul în care au fost lovite”, a declarat Francisco Alves, șeful poliției din zona de vest a orașului Sintra, în cadrul unei intervenții pentru presa locală.

Reprezentanții serviciilor de urgență au oferit detalii suplimentare despre identitatea celor decedați, precizând că ambele victime erau femei, cu vârste de 30 și, respectiv, 40 de ani. Imediat după impact, la locul accidentului au fost mobilizate forțe considerabile, fiind trimise nu doar echipaje de salvare și descarcerare, ci și specialiști care să ofere suport psihologic pasagerilor și martorilor traumatizați.

Mesajul premierului Portugaliei după tragedia din Sintra

Evenimentul a stârnit o reacție rapidă și la cel mai înalt nivel guvernamental. Premierul Portugaliei, Luís Montenegro, a transmis un mesaj public în care a subliniat că a primit vestea acestui accident cu o „mare consternare”.

Șeful Executivului de la Lisabona a ținut să transmită oficial condoleanțe familiilor îndoliate în aceste momente dificile. De asemenea, acesta s-a adresat și celor care se află acum pe patul de spital: „Celor răniți, le doresc o recuperare rapidă și completă”, a scris premierul portughez într-o postare pe rețeaua socială X.

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