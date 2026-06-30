Urs, găsit de proprietarul unei mașini pe scaunul din dreapta

Publicat 30 iun. 2026, 20:08 Sursă Realitatea PLUS

Un bărbat din Statele Unite a trăit momente de groază, după ce un urs i-a vandalizat mașina. Camerele de supraveghere au surprins momentul când acesta deschide portiera vehiculului și îl găsește pe animal pe scaunul din dreapta.

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