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Lumea Animalelor· 1 min citire
Urs, găsit de proprietarul unei mașini pe scaunul din dreapta
Urs în mașină
Publicat30 iun. 2026, 20:08
SursăRealitatea PLUS
Un bărbat din Statele Unite a trăit momente de groază, după ce un urs i-a vandalizat mașina. Camerele de supraveghere au surprins momentul când acesta deschide portiera vehiculului și îl găsește pe animal pe scaunul din dreapta.
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