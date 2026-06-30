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Lumea Animalelor· 1 min citire

Urs, găsit de proprietarul unei mașini pe scaunul din dreapta

Urs în mașină

Urs în mașină

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat30 iun. 2026, 20:08
SursăRealitatea PLUS

Un bărbat din Statele Unite a trăit momente de groază, după ce un urs i-a vandalizat mașina. Camerele de supraveghere au surprins momentul când acesta deschide portiera vehiculului și îl găsește pe animal pe scaunul din dreapta.

Momente de groază. Un urs a vandalizat o mașină

Potrivit bărbatului, ursul ar fi pătruns înăuntru printr-o fereastră deschisă.

Deși a fost prins în flagrant, animalul nu a vrut să părăsească mașina și a continuat să caute hrană.

Bărbatul a reușit să îl gonească, într-un final, cu o scândură.

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