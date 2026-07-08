Două pensionare au fost păcălite prin metoda „accidentul”. O tânără care pretindea că este medic le-a lăsat fără mii de euro și zeci de mii de lei

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 iul. 2026, 22:37

O femeie de 29 de ani din Iași a ajuns în arest preventiv, după ce ar fi înșelat două vârstnice folosind binecunoscuta metodă „accidentul”. Potrivit anchetatorilor, suspecta se prezenta la telefon drept medic și le spunea victimelor că o rudă apropiată se află în stare critică după un accident rutier și are nevoie urgentă de bani pentru o intervenție medicală.

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