Două pensionare au fost păcălite prin metoda „accidentul”. O tânără care pretindea că este medic le-a lăsat fără mii de euro și zeci de mii de lei

O femeie de 29 de ani din Iași a ajuns în arest preventiv, după ce ar fi înșelat două vârstnice folosind binecunoscuta metodă „accidentul”. Potrivit anchetatorilor, suspecta se prezenta la telefon drept medic și le spunea victimelor că o rudă apropiată se află în stare critică după un accident rutier și are nevoie urgentă de bani pentru o intervenție medicală.
Cum a reușit să convingă victimele să îi dea economiile
Conform procurorilor, cele două fapte s-ar fi petrecut în nopțile de 19 iunie și 1 iulie, când femeia ar fi apelat două bătrâne, în vârstă de 74 și 86 de ani.
În timpul convorbirilor, tânăra s-ar fi recomandat drept doctor la Spitalul de Urgență din Iași și le-ar fi transmis victimelor că o persoană apropiată a fost implicată într-un accident grav și trebuie operată imediat.
Profitând de șocul emoțional al femeilor, aceasta le-ar fi cerut sume importante de bani, susținând că sunt necesare pentru tratamentul de urgență al rudelor.
O femeie a pierdut 10.000 de euro
Anchetatorii susțin că una dintre victime a înmânat unei persoane venite la domiciliu suma de 11.000 de lei.
Cealaltă femeie, convinsă că își ajută un membru al familiei aflat în pericol, ar fi oferit nu mai puțin de 10.000 de euro.
Abia după ce au discutat cu rudele lor, cele două și-au dat seama că au fost victimele unei escrocherii și au sesizat imediat poliția.
Suspecta a fost prinsă de polițiști
În urma investigațiilor, polițiștii au identificat și depistat femeia de 29 de ani în municipiul Iași.
La momentul prinderii, asupra acesteia au fost găsite două telefoane mobile și trei cartele prepay, obiecte despre care anchetatorii cred că ar fi fost folosite în activitatea infracțională.
O percheziție efectuată la locuința suspectei a dus la descoperirea și ridicarea sumei de 300 de euro, precum și a altor mijloace de probă utile în anchetă.
Arest preventiv și dosar penal pentru înșelăciune
După administrarea probelor, procurorii au dispus reținerea femeii, iar ulterior instanța a emis un mandat de arestare preventivă.
Tânăra este cercetată pentru infracțiunea de înșelăciune, iar dacă va fi găsită vinovată riscă o pedeapsă de până la cinci ani de închisoare.
Oamenii legii reamintesc că metoda „accidentul” continuă să facă victime, în special în rândul persoanelor în vârstă. Polițiștii recomandă ca orice apel în care sunt solicitate sume de bani pentru presupuse urgențe medicale să fie verificat imediat prin contactarea directă a rudelor sau a unității medicale invocate și să nu fie oferite bani unor persoane necunoscute care se prezintă la domiciliu.