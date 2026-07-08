Femeie păcălită prin metoda „falsului polițist”, după ce i s-a spus că are un credit fraudulos. Un tânăr a fost prins când ridica banii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 15:27

Un tânăr ucrainean de 20 de ani a fost prins în flagrant în București, imediat după ce ar fi primit bani proveniți dintr-o înșelăciune făcută prin metoda „falsului polițist”. Victima, o femeie de 35 de ani, fusese convinsă că pe numele ei ar fi fost contractat un credit fraudulos și ajunsese să retragă 100.000 de lei.

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