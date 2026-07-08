Femeie păcălită prin metoda „falsului polițist”, după ce i s-a spus că are un credit fraudulos. Un tânăr a fost prins când ridica banii

Un tânăr ucrainean de 20 de ani a fost prins în flagrant în București, imediat după ce ar fi primit bani proveniți dintr-o înșelăciune făcută prin metoda „falsului polițist”. Victima, o femeie de 35 de ani, fusese convinsă că pe numele ei ar fi fost contractat un credit fraudulos și ajunsese să retragă 100.000 de lei.
Potrivit Poliției Capitalei, cazul a fost sesizat pe 7 iulie, iar polițiștii Serviciului de Combatere a Infracțiunilor Informatice au intervenit rapid. Bărbatul a fost prins chiar în momentul în care ar fi încercat să intre în posesia unei noi sume de bani, iar în momentul intervenției a încercat să fugă, dar a fost imobilizat.
Cum a fost păcălită femeia
Polițiștii au fost sesizați de femeia de 35 de ani, care a povestit că, pe 6 iulie 2026, a fost contactată telefonic de o persoană care s-a prezentat în mod fals drept polițist. Pentru a o convinge că situația este reală, aceasta ar fi primit și documente nereale, care purtau însemnele unor instituții publice.
"În fapt, în aceeaşi zi, poliţiştii Serviciului de Combatere a Infracţiunilor Informatice au fost sesizaţi de către o femeie, în vârstă de 35 de ani, cu privire la faptul că, în data de 6 iulie 2026, a fost indusă în eroare de o persoană care a contactat-o telefonic şi care s-a prezentat, în mod mincinos, drept poliţist. Totodată, pentru a crea aparenţa de legalitate şi a o determina să urmeze indicaţiile primite, acesteia i-au fost transmise documente nereale care purtau însemnele unor instituţii publice. Sub pretextul că pe numele său ar fi fost contractat în mod fraudulos un credit, persoana vătămată a fost determinată să retragă suma de 100.000 de lei şi să o înmâneze unui bărbat, cu care s-a întâlnit într-un parc din Sectorul 2", precizează sursa citată.
După ce femeia le-a spus polițiștilor că i s-a cerut să retragă și alte sume de bani, care urmau să ajungă la aceeași persoană, anchetatorii au dispus imediat măsuri pentru documentarea activității infracționale.
Suspectul a încercat să fugă
În aceeași zi în care a fost făcută sesizarea, polițiștii au organizat flagrantul și l-au prins pe bărbat imediat după ce ar fi primit de la victimă suma de 10.000 de lei. În momentul intervenției, acesta a încercat să fugă, însă a fost prins și dus la sediul poliției.
"Astfel, în urma activităţilor desfăşurate cu operativitate, în aceeaşi zi în care a fost formulată sesizarea, poliţiştii Serviciului Combaterea Infracţiunilor Informatice au prins în flagrant delict un bărbat, imediat după ce acesta a primit de la persoana vătămată suma de 10.000 de lei. În momentul intervenţiei, acesta a încercat să fugă, însă a fost imobilizat şi condus la sediul structurii de poliţie", afirmă anchetatorii.
În baza probelor, tânărul de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propunere legală.
"Intervenţia promptă a poliţiştilor şi măsurile dispuse imediat după sesizare au făcut posibilă depistarea bărbatului chiar în momentul în care încerca să intre în posesia unei noi sume de bani provenite din activitatea infracţională", mai arată sursa citată.
Cercetările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate
Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Combaterea Infracțiunilor Informatice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Ancheta vizează infracțiunile de fals informatic, înșelăciune și complicitate la înșelăciune.
Polițiștii desfășoară în continuare activități pentru identificarea și depistarea tuturor persoanelor implicate în această activitate infracțională.
Recomandările Poliției Capitalei
Poliția Capitalei le recomandă oamenilor să fie prudenți atunci când sunt sunați de persoane care pretind că reprezintă instituții publice sau bancare și le cer să facă operațiuni financiare urgente. Autoritățile atrag atenția că astfel de solicitări trebuie verificate direct la instituția în numele căreia pretinde că vorbește apelantul.
"Reamintim faptul că poliţiştii, reprezentanţii instituţiilor bancare sau ai altor autorităţi nu solicită niciodată retragerea unor sume de bani din conturi, înmânarea acestora unor persoane necunoscute ori transferarea lor în alte conturi", precizează Poliţia Capitalei.
Polițiștii îi sfătuiesc pe cetățeni să nu transmită date bancare, parole, coduri de autentificare sau alte informații confidențiale către persoane necunoscute. În cazul în care un apel pare suspect, oamenii sunt îndemnați să întrerupă discuția și să ceară ajutor.
"În cazul în care aveţi suspiciuni că sunteţi victima unei tentative de înşelăciune, întrerupeţi imediat convorbirea şi sesizaţi cea mai apropiată unitate de poliţie sau apelaţi numărul unic de urgenţă 112", mai arată sursa citată.