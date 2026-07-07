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Incendiu puternic în Militari. O casă a fost cuprinsă de flăcări: un nor uriaș de fum s-a ridicat deasupra cartierului

Incendiu

Incendiu

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 iul. 2026, 22:07

Incendiu de proporții în cartierul Militari, Chiajna. O vilă a fost cuprinsă de flăcări, iar coloana densă de fum a fost vizibilă de la mare distanță. Pompierii intervin de urgență.

Incendiu în Militari

Un incendiu de amploare a izbucnit în această seară în cartierul Militari de lângă București, unde o locuință a fost cuprinsă de flăcări. Fumul gros s-a ridicat la zeci de metri înălțime și a fost observat din mai multe zone ale Capitalei.

Primele imagini surprinse de martori arată flăcări violente care au cuprins acoperișul și curtea imobilului, în timp ce coloana impresionantă de fum domină întreaga zonă rezidențială.

Pompierii au intervenit de urgență

La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri, care au început imediat operațiunile de stingere a incendiului și de limitare a propagării focului către locuințele învecinate.

Zona în care a izbucnit incendiul este formată din case construite la distanțe mici una față de cealaltă, ceea ce face ca intervenția să fie una contracronometru pentru împiedicarea extinderii flăcărilor.

Din imaginile disponibile pe rețelele sociale se observă și prezența echipajelor de poliție, care au restricționat accesul în apropierea locului unde se desfășoară intervenția.

Incendiul a produs un nor masiv de fum negru, vizibil din mai multe cartiere ale Capitalei. Locuitorii din apropiere au surprins imaginile și le-au distribuit pe rețelele sociale, unde evenimentul a atras rapid atenția.

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