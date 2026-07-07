Incendiu puternic în Militari. O casă a fost cuprinsă de flăcări: un nor uriaș de fum s-a ridicat deasupra cartierului

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 iul. 2026, 22:07

Incendiu de proporții în cartierul Militari, Chiajna. O vilă a fost cuprinsă de flăcări, iar coloana densă de fum a fost vizibilă de la mare distanță. Pompierii intervin de urgență.

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