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Locale· 1 min citire
Incendiu puternic în Militari. O casă a fost cuprinsă de flăcări: un nor uriaș de fum s-a ridicat deasupra cartierului
Incendiu
Incendiu de proporții în cartierul Militari, Chiajna. O vilă a fost cuprinsă de flăcări, iar coloana densă de fum a fost vizibilă de la mare distanță. Pompierii intervin de urgență.
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