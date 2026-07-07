Incendiu puternic pe DN 25, în Galați. Un TIR încărcat cu ulei a fost cuprins de flăcări, iar traficul a fost blocat

Un autocamion încărcat cu ulei a luat foc pe DN 25, în județul Galați. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, iar circulația rutieră a fost oprită în zonă.
Un TIR încărcat cu ulei a ars
Un incendiu puternic a izbucnit marți după-amiază pe DN 25, în județul Galați, după ce un TIR care transporta ulei a fost cuprins de flăcări în timpul deplasării. Intervenția echipajelor de urgență a impus blocarea traficului rutier în zona producerii incidentului, pentru a permite stingerea focului și eliminarea pericolelor.
Incidentul s-a produs la ieșirea din localitatea Tudor Vladimirescu, pe sensul de mers către Hanu Conachi.
Flăcările au cuprins remorca autocamionului
Potrivit informațiilor disponibile, incendiul s-a manifestat la nivelul remorcii încărcate cu ulei, existând riscul extinderii focului.
Pentru a limita pagubele și a preveni propagarea incendiului la întregul ansamblu rutier, capul tractor a fost decuplat și îndepărtat din zona afectată de flăcări.
La fața locului au fost mobilizate echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă.
Traficul rutier, complet blocat în timpul intervenției
Din cauza incendiului și a operațiunilor desfășurate de pompieri, circulația pe DN 25 a fost oprită temporar în zona incidentului.
Autoritățile au restricționat accesul autovehiculelor pentru a permite intervenția în condiții de siguranță și pentru a evita producerea unor accidente suplimentare.
Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor și ale echipajelor de intervenție.
Nu au fost raportate victime
Din primele informații furnizate de autorități, incendiul nu s-a soldat cu persoane rănite, iar șoferul autocamionului a reușit să iasă la timp din vehicul.
Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea focului, astfel încât acesta să nu se extindă la încărcătură sau la vegetația din apropiere.
Cauza incendiului urmează să fie stabilită
La finalizarea intervenției, specialiștii vor efectua cercetări pentru a determina împrejurările exacte în care a izbucnit incendiul.
Până la finalizarea verificărilor, autoritățile nu au comunicat cauza probabilă a producerii focului, iar ancheta este în desfășurare.