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Locale· 2 min citire
Incendiu pe Calea Moșilor, în București. Flăcări și fum dens la etajul 8 al unui bloc
Pompieri
Un incendiu a izbucnit la un apartament aflat pe Calea Moșilor, în Sectorul 2 al Capitalei. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, după ce primele informații au arătat că focul se manifesta cu flacără deschisă și cu degajări mari de fum.
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