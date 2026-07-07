Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Incendiu pe Calea Moșilor, în București. Flăcări și fum dens la etajul 8 al unui bloc

Pompieri

Pompieri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 11:58

Un incendiu a izbucnit la un apartament aflat pe Calea Moșilor, în Sectorul 2 al Capitalei. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, după ce primele informații au arătat că focul se manifesta cu flacără deschisă și cu degajări mari de fum.

Incendiul a fost localizat la nivelul unui apartament situat la etajul 8. Pompierii au intervenit cu autospeciale de stingere, dar și cu echipaje pregătite pentru salvare de la înălțime, descarcerare și acordarea primului ajutor.

Flăcări și fum dens la etajul 8

Potrivit ISUBIF, la sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent la nivelul apartamentului. Flăcările erau vizibile, iar degajările mari de fum au impus o intervenție rapidă, mai ales că locuința se află la un etaj superior.

În astfel de situații, riscul este ridicat nu doar pentru apartamentul afectat, ci și pentru vecinii de pe același palier sau de la etajele apropiate. Fumul se poate extinde rapid pe casa scării, iar accesul echipajelor trebuie făcut cu atenție, pentru ca intervenția să nu pună în pericol alte persoane din imobil.

Mai multe echipaje au fost trimise la intervenție

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă. La fața locului au ajuns și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

Prezența echipajelor SMURD este necesară în astfel de cazuri, chiar dacă nu sunt anunțate victime de la început. Persoanele aflate în apropierea incendiului pot avea nevoie de îngrijiri medicale din cauza fumului inhalat, a atacurilor de panică sau a altor probleme apărute în timpul evacuării.

Nu au fost identificate victime până acum

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat victime. Pompierii continuă intervenția pentru stingerea focului și pentru verificarea spațiilor afectate de fum.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incendiu bucuresti

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe