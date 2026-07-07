Incendiu pe Calea Moșilor, în București. Flăcări și fum dens la etajul 8 al unui bloc

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 11:58

Un incendiu a izbucnit la un apartament aflat pe Calea Moșilor, în Sectorul 2 al Capitalei. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de intervenție, după ce primele informații au arătat că focul se manifesta cu flacără deschisă și cu degajări mari de fum.

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