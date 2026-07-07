Un bebeluș a venit pe lume într-o ambulanță SMURD: „Cea mai frumoasă misiune este aceea de a întâmpina o nouă viață”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 iul. 2026, 10:35

O misiune obișnuită pentru un echipaj SMURD s-a transformat, în această dimineață, într-un moment pe care salvatorii nu îl vor uita prea curând. Lucian, Ionuț și Radu, membri ai echipajului SMURD de la Punctul de Lucru Lechința, din cadrul ISU Bistrița-Năsăud, au asistat nașterea unui băiețel chiar în ambulanță.

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