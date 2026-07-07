Un bebeluș a venit pe lume într-o ambulanță SMURD: „Cea mai frumoasă misiune este aceea de a întâmpina o nouă viață”

O misiune obișnuită pentru un echipaj SMURD s-a transformat, în această dimineață, într-un moment pe care salvatorii nu îl vor uita prea curând. Lucian, Ionuț și Radu, membri ai echipajului SMURD de la Punctul de Lucru Lechința, din cadrul ISU Bistrița-Năsăud, au asistat nașterea unui băiețel chiar în ambulanță.
Micuțul s-a grăbit să vină pe lume, iar ambulanța SMURD a devenit locul în care și-a început viața. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, nașterea a fost asistată de cei trei salvatori, care au intervenit cu calm, grijă și profesionalism, astfel încât totul să se desfășoare în cele mai bune condiții.
Bebelușul s-a născut în ambulanța SMURD
Intervenția a avut loc în această dimineață, atunci când echipajul SMURD din Lechința a fost alături de o mamă aflată pe punctul de a naște. Pentru cei trei salvatori, misiunea a fost una specială, pentru că nu a fost vorba doar despre acordarea primului ajutor, ci despre sprijinirea venirii pe lume a unui copil.
Băiețelul a decis să nu mai aștepte până la spital, iar nașterea a avut loc în ambulanță. Salvatorii au asistat-o pe mamă și s-au asigurat că atât ea, cât și nou-născutul sunt în siguranță. Momentul a fost descris de IGSU ca o misiune în care emoția și responsabilitatea s-au împletit cu procedurile medicale.
Trei salvatori au fost alături de mamă
Lucian, Ionuț și Radu, cei trei membri ai echipajului SMURD, au avut un rol esențial în acele minute. În astfel de situații, fiecare gest contează, iar calmul salvatorilor poate face diferența. Potrivit IGSU, colegii lor au gestionat momentul cu profesionalism și multă grijă, iar nașterea s-a desfășurat fără probleme.
După ce bebelușul a venit pe lume, mama și copilul au fost predați, în zona Dealul Herinii, unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Cei doi au fost preluați pentru continuarea îngrijirilor medicale, iar potrivit informațiilor transmise, micuțul este sănătos.
O misiune pe care salvatorii nu o vor uita
IGSU a transmis un mesaj emoționant despre această intervenție, subliniind că unele misiuni rămân mult timp în memoria salvatorilor. Dincolo de uniforme, proceduri și intervenții de urgență, există momente în care munca lor înseamnă să fie acolo chiar la începutul unei vieți.
„Sunt intervenții pe care nu le uiți niciodată. Pentru că, dincolo de uniforme și proceduri, cea mai frumoasă misiune este aceea de a întâmpina o nouă viață. Bun venit pe lume, micuțule! Să ai parte de o viață frumoasă, sănătoasă și plină de oameni care să îți fie alături, așa cum au fost astăzi salvatorii noștri.”