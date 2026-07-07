Clipe dramatice lângă Boița. Doi oameni au fost prinși sub un mal de pământ: unul a fost scos inconștient

Publicat 7 iul. 2026, 11:50 Actualizat 7 iul. 2026, 11:56

Două persoane au fost surprinse de un mal de pământ, în urma unui accident de muncă produs în apropiere de Boița. La fața locului au fost trimise două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu, pentru acordarea primului ajutor.

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