Accident mortal în Tulcea. O femeie de 44 de ani, aflată pe o bancă, a murit după ce a fost lovită de o mașină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 21:08

O femeie de 44 de ani a murit luni, în municipiul Tulcea, după ce a fost lovită de o mașină care a ajuns pe trotuar. Victima se afla pe o bancă amplasată în fața unui imobil, în momentul în care autoturismul a părăsit partea carosabilă și a acroșat-o.

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