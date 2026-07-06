Noi detalii despre starea fetiței căzute de la balcon în Mediaș. Copila era la priveghiul adolescenților loviți mortal de tren

O fetiță în vârstă de 2 ani și 4 luni a ajuns de urgență la spital după ce a căzut de la balconul unui imobil din Mediaș. Copila se afla împreună cu părinții la priveghiul celor doi adolescenți care au murit săptămâna trecută, după ce au fost loviți de tren. Micuța a căzut de la o înălțime de aproximativ 4 metri, însă a supraviețuit și se află acum sub supravegherea medicilor.
Incidentul s-a petrecut la finalul săptămânii trecute, într-o locuință de pe strada Nisipului din Mediaș. Fetița se afla în imobil împreună cu părinții ei și cu alte persoane venite la priveghi. Într-un moment de neatenție, copila ar fi ajuns în balconul aflat la etajul 1 al casei și s-a prăbușit pe pământ.
Căderea s-a produs de la o înălțime de aproximativ 4 metri, iar la fața locului au fost chemate echipaje medicale. Din fericire, fetița a fost găsită conștientă de salvatori, lucru care a dat speranțe familiei încă din primele momente ale intervenției. Medicii i-au acordat îngrijiri la fața locului, apoi au decis transportul ei la spital pentru investigații amănunțite.
Copila venise din străinătate cu părinții
Fetița venise din străinătate, împreună cu părinții, pentru a participa la slujba de înmormântare a celor doi băieți morți în accidentul feroviar de la Mediaș. În seara de vineri, familia se afla la priveghi, într-o locuință de pe strada Nisipului, acolo unde s-a produs și incidentul.
Potrivit surselor Ora de Sibiu, copila ar fi mers în balcon într-un moment în care adulții nu au observat imediat ce se întâmplă. În doar câteva clipe, fetița s-a prăbușit de la etaj, iar cei aflați în casă au cerut ajutor de urgență. Incidentul a adus o nouă sperietură pentru o familie deja marcată de tragedia pentru care revenise în țară.
Ce răni a suferit fetița
În urma căderii, copila a suferit un traumatism toraco-abdominal stâng și un traumatism de bazin. După primele îngrijiri acordate la fața locului, fetița a fost transportată la CPU Mediaș, unde medicii au făcut investigații suplimentare și au stabilit care este starea ei.
Ulterior, copila a fost transferată la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, unde se află și în prezent. Medicii au transmis că fetița este internată pe Secția de Chirurgie Pediatrică și rămâne sub supraveghere. Deși are leziuni traumatice la nivel cranian, starea ei este stabilă.
„Fetița de 2 ani este internată pe secția de Chirurgie Pediatrică sub supraveghere. Prezintă leziuni traumatice la nivel cranian, dar este echilibrată. Va mai rămâne internată”, a transmis medicul Ioana Mătăcuță, purtător de cuvânt al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu.
Priveghiul era pentru cei doi adolescenți loviți de tren
Incidentul s-a produs în contextul unei alte tragedii care a zguduit comunitatea din Mediaș. Miercurea trecută, doi copii, în vârstă de 15 și 16 ani, au murit după ce au fost loviți de un tren. Cei doi băieți mergeau să joace fotbal pe un teren aflat în apropiere și, pentru a scurta drumul, au traversat liniile de cale ferată. La priveghiul acestora se afla și familia fetiței de 2 ani și 4 luni, venită în România pentru înmormântare.