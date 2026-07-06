Noi detalii despre starea fetiței căzute de la balcon în Mediaș. Copila era la priveghiul adolescenților loviți mortal de tren

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 16:46

O fetiță în vârstă de 2 ani și 4 luni a ajuns de urgență la spital după ce a căzut de la balconul unui imobil din Mediaș. Copila se afla împreună cu părinții la priveghiul celor doi adolescenți care au murit săptămâna trecută, după ce au fost loviți de tren. Micuța a căzut de la o înălțime de aproximativ 4 metri, însă a supraviețuit și se află acum sub supravegherea medicilor.

Distribuie articolul