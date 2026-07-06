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Locale· 1 min citire
Momentul în care două surori sunt spulberate pe o trecere de pietoni din Bușteni. Copilele au ajuns în stare gravă la spital - VIDEO
FOTO: Captură Facebook/Bușteni Live
Publicat6 iul. 2026, 08:24
SursăRealitatea PLUS
Două surori în vârstă de 9 și 16 ani au fost spulberate duminică pe o trecere de pietoni în Bușteni. În urma impactului violent, victimele au fost aruncate pe sensul opus de mers, unde au fost lovite de o altă mașină. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
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