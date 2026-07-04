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Locale· 1 min citire
Bărbat de 30 de ani, ucis de un copac într-o pădure din Neamț. Salvatorii au încercat minute în șir să-i salveze viața
Copac căzut
Tragedie în județul Neamț, unde un bărbat în vârstă de 30 de ani și-a pierdut viața după ce un copac s-a prăbușit peste el într-o zonă împădurită din comuna Crăcăoani. Echipajele de intervenție au ajuns de urgență la fața locului și au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, victima nu a mai putut fi salvată.
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