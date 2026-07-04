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Bărbat de 30 de ani, ucis de un copac într-o pădure din Neamț. Salvatorii au încercat minute în șir să-i salveze viața

Copac căzut

Copac căzut

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 iul. 2026, 18:02

Tragedie în județul Neamț, unde un bărbat în vârstă de 30 de ani și-a pierdut viața după ce un copac s-a prăbușit peste el într-o zonă împădurită din comuna Crăcăoani. Echipajele de intervenție au ajuns de urgență la fața locului și au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, victima nu a mai putut fi salvată.

Intervenție de urgență într-o zonă greu accesibilă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a fost alertat sâmbătă cu privire la producerea unui grav accident într-o pădure din comuna Crăcăoani, după ce un copac a căzut peste un bărbat.

La sosirea echipajelor de salvare, victima era inconștientă, iar pompierii au început fără întârziere manevrele de resuscitare. Ulterior, echipajul Serviciului de Ambulanță Județean a preluat intervenția medicală și a continuat încercările de readucere la viață.

Manevrele de resuscitare nu au avut succes

Din păcate, în ciuda tuturor eforturilor depuse de cadrele medicale și de salvatori, bărbatul de 30 de ani nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicii fiind nevoiți să constate decesul acestuia la fața locului.

Din cauza terenului accidentat și a accesului dificil în zona împădurită, pompierii au fost nevoiți să transporte trupul neînsuflețit pe o distanță de aproximativ 1,5 kilometri, folosind targa specială UT 2000.

Ulterior, victima a fost predată echipajului de medicină legală pentru continuarea procedurilor specifice.

Autoritățile urmează să stabilească în ce condiții s-a produs accidentul.

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