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Locale· 2 min citire
RO Alert de vreme extremă în Prahova! Sunt anunțate ploi torențiale, grindină și descărcări electrice
Ploi în România
Publicat4 iul. 2026, 14:07
Actualizat4 iul. 2026, 14:12
Locuitorii din județul Prahova sunt vizați de o nouă avertizare de vreme severă, emisă pentru ziua de 4 iulie. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice frecvente și căderi de grindină, în condițiile în care, în ultimele ore, în unele zone s-au înregistrat deja cantități importante de precipitații.
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