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RO Alert de vreme extremă în Prahova! Sunt anunțate ploi torențiale, grindină și descărcări electrice

Ploi în România

Ploi în România

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat4 iul. 2026, 14:07
Actualizat4 iul. 2026, 14:12

Locuitorii din județul Prahova sunt vizați de o nouă avertizare de vreme severă, emisă pentru ziua de 4 iulie. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice frecvente și căderi de grindină, în condițiile în care, în ultimele ore, în unele zone s-au înregistrat deja cantități importante de precipitații.

Cod de vreme severă în Prahova și Dâmbovița

Potrivit avertizării meteorologice, până la ora 15:00, în mai multe localități din Prahova și Dâmbovița sunt așteptate averse torențiale care pot acumula între 25 și 30 de litri pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice și grindină cu diametrul de până la 2 centimetri.

Specialiștii precizează că în aria vizată s-au acumulat deja, în ultimele ore, cantități de apă cuprinse între 20 și 30 l/mp, ceea ce poate favoriza apariția unor acumulări de apă și scurgeri importante pe versanți.

Localitățile din Prahova aflate sub avertizare

Avertizarea meteo este valabilă pentru mai multe localități din județul Prahova, printre care:

Câmpina

Băicoi

Breaza

Filipeștii de Pădure

Ariceștii Rahtivani

Filipeștii de Târg

Florești

Telega

Măgureni

Scorțeni

Bănești

Poiana Câmpina

Păulești

Cornu

Șotrile

Provița de Jos

Provița de Sus

Adunați

Talea

Sub avertizare se află și mai multe localități din județul Dâmbovița, inclusiv Bezdead, Valea Lungă, Moroeni, Buciumeni, Dărmănești, Iedera, Vișinești și Vârfuri.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul fenomenelor meteo periculoase, să nu se adăpostească sub copaci sau în apropierea stâlpilor de electricitate și să își protejeze bunurile care pot fi afectate de grindină sau rafalele de vânt.

Avertizarea este valabilă sâmbătă, 4 iulie 2026, în intervalul orar 13:35 – 15:00, iar evoluția fenomenelor va fi monitorizată permanent de meteorologi.

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