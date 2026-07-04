RO Alert de vreme extremă în Prahova! Sunt anunțate ploi torențiale, grindină și descărcări electrice

Publicat 4 iul. 2026, 14:07 Actualizat 4 iul. 2026, 14:12

Locuitorii din județul Prahova sunt vizați de o nouă avertizare de vreme severă, emisă pentru ziua de 4 iulie. Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice frecvente și căderi de grindină, în condițiile în care, în ultimele ore, în unele zone s-au înregistrat deja cantități importante de precipitații.

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