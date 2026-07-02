Furtunile lovesc România. Cod Galben și Portocaliu de ploi, vijeli și grindină în mare parte din țară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 10:15

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Portocaliu de averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de dimensiuni medii și, posibil, mari, precum și frecvente descărcări electrice. Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, precum și nordul, centrul și estul Munteniei și este valabilă de joi, de la ora 10:00, până vineri, la ora 03:00.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre codn portocaliufurtuniANM