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Vremea· 2 min citire
Furtunile lovesc România. Cod Galben și Portocaliu de ploi, vijeli și grindină în mare parte din țară
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Portocaliu de averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice, grindină de dimensiuni medii și, posibil, mari, precum și frecvente descărcări electrice. Avertizarea vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, precum și nordul, centrul și estul Munteniei și este valabilă de joi, de la ora 10:00, până vineri, la ora 03:00.
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