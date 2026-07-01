Bucureștiul intră din nou sub COD portocaliu de vreme severă. Se așteaptă furtuni și ploi torențiale

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 16:21

Bucureștiul intră din nou sub COD portocaliu de vreme severă, într‑un context în care Capitala abia a ieșit dintr‑o noapte marcată de patru episoade succesive de furtuni și ploi torențiale care au paralizat traficul, au inundat artere principale și au provocat zeci de intervenții ale echipelor de urgență.

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