Realitatea.NET
Vremea· 1 min citire

Bucureștiul intră din nou sub COD portocaliu de vreme severă. Se așteaptă furtuni și ploi torențiale

Inundații în București (Asociația Parcul Natural București)

Inundații în București (Asociația Parcul Natural București)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 16:21

Bucureștiul intră din nou sub COD portocaliu de vreme severă, într‑un context în care Capitala abia a ieșit dintr‑o noapte marcată de patru episoade succesive de furtuni și ploi torențiale care au paralizat traficul, au inundat artere principale și au provocat zeci de intervenții ale echipelor de urgență.

Meteorologii au emis o nouă avertizare COD portocaliu de furtuni, valabilă pentru Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Carpații Occidentali și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali.

Zonele vizate vor fi afectate de vijelii puternice, cu rafale de 70…90 km/h și, izolat, peste 100 km/h, averse torențiale cu acumulări de 25…40 l/mp, iar local 50…60 l/mp, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…5 cm) și frecvente descărcări electrice.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cod portocaliuBucureștiinundatiiRO-ALERTFurtuna

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Vremea

Mai Multe