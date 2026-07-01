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Vremea· 1 min citire
Vremea extremă continuă. Cod roșu de grindină, ploi torențiale și vijelii -VIDEO
Publicat1 iul. 2026, 08:45
SursăRealitatea PLUS
Vremea extremă continuă. Meteorologul ANM, Meda Andrei, a declarat miercuri dimineață, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că și în zilele următoare România va fi afectată de episoade de furtuni și vreme severă.
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