Vremea extremă continuă. Cod roșu de grindină, ploi torențiale și vijelii -VIDEO

Publicat 1 iul. 2026, 08:45 Sursă Realitatea PLUS

Vremea extremă continuă. Meteorologul ANM, Meda Andrei, a declarat miercuri dimineață, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că și în zilele următoare România va fi afectată de episoade de furtuni și vreme severă.

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