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Vremea· 1 min citire

Vremea extremă continuă. Cod roșu de grindină, ploi torențiale și vijelii -VIDEO

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Scris deRealitatea.NET
Publicat1 iul. 2026, 08:45
SursăRealitatea PLUS

Vremea extremă continuă. Meteorologul ANM, Meda Andrei, a declarat miercuri dimineață, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că și în zilele următoare România va fi afectată de episoade de furtuni și vreme severă.

”Pe parcursul zilei de astăzi, dar probabilitatea este foarte mare ca și mâine și poimâine să fie la fel, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică, în special în vestul, în centrul, în sudul țării și la munte”, a declarat Meda Andrei.

Meteorologul ANM a subliniat că ”vor fi intervale în care să avem averse cu caracter torențial, vijelii puternice, căderi de grindină”.

”Toate aceste fenomene fiind în anumite zone chiar periculoase”, a atras atenția expertul.

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