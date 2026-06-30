Canicula sufocă Bucureștiul și Ilfovul. Aproape 7.000 de oameni au chemat Ambulanța în doar cinci zile

Valul de caniculă care afectează România a dus la o creștere semnificativă a numărului de intervenții ale ambulanței. Managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, Alice Grasu, a declarat, într-o intervenție la Realitatea Plus, că în ultimele cinci zile au fost înregistrate 6.886 de solicitări, iar doar în ultimele 24 de ore au fost 1.421 de apeluri.
Potrivit acesteia, numărul solicitărilor a crescut cu 5,4% față de aceeași perioadă a lunii trecute.
„În ultimele cinci zile au fost multe solicitări la Serviciul de Ambulanță, având în vedere temperaturile foarte ridicate. Vorbim de 6.886 de cazuri în cinci zile. Doar în ultimele 24 de ore au fost 1.421 de apeluri, o creștere cu 5,4% față de aceeași perioadă a lunii trecute. Au fost 914 urgențe dintre acestea, urgențe de cod roșu, cazuri foarte grave, și de cod galben, cazuri grave. Aici creșterea este cu un procent de 7,3%.”
Tot mai multe persoane au avut nevoie de ajutor în spațiile publice
Alice Grasu a precizat că cea mai mare creștere s-a înregistrat în cazul intervențiilor în locuri publice.
„Cel mai mult însă au crescut cazurile în loc public. În ultimele 24 de ore au fost 158 de persoane care au avut nevoie de ambulanță în loc public. Creșterea este cu 38,60% față de sfârșitul lunii trecute. Au fost 20 de persoane care au prezentat lipotimii, respectiv senzație de pierdere a stării de conștiență, și 25 de persoane care chiar și-au pierdut starea de conștiență pentru scurt timp.”
Recomandările medicilor pentru zilele cu temperaturi extreme
Managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov îi sfătuiește pe oameni să evite expunerea prelungită la soare și efortul fizic în orele de vârf.
„În primul rând să nu petreacă un timp îndelungat în căldura de afară, să nu facă sport, să nu meargă mult pe jos, să nu facă efort fizic în plin soare. Când pleacă de acasă, cei care chiar trebuie să facă acest lucru, să poarte îmbrăcăminte adecvată, amplă, vaporoasă, lejeră, din fibre naturale, care să acopere cât mai mult din suprafața corporală. Capul să fie protejat cu pălărie, șapcă sau umbrelă de soare. De asemenea, pentru cei cu fotosensibilitate, se vor purta ochelari care chiar să protejeze.”
Hidratarea este esențială în timpul caniculei
Alice Grasu atrage atenția că senzația de sete apare prea târziu și recomandă consumul constant de lichide.
„Cel mai important lucru este însă să ne hidratăm. Se vor consuma peste 2,5 litri de lichide dacă se stă mult în căldura de afară. Nu trebuie să așteptăm să apară senzație de sete. Consumăm un pahar de apă la 20 de minute atunci când se stă afară la temperaturi ridicate.”
Totodată, aceasta recomandă apa la temperatura camerei, sucurile naturale și ceaiurile neîndulcite sau slab îndulcite.
„Nu, apă la temperatura normală, sucuri naturale, ceai mai puțin îndulcit sau neîndulcit. Se vor evita băuturile alcoolice. Berea răcorește, dar pentru scurt timp, după aceea creează probleme în plus. Băuturi cu conținut ridicat în cofeină și băuturi foarte dulci. Toate aceste categorii elimină apa din organism, crescând diureza și accentuează deshidratarea.”