Canicula sufocă Bucureștiul și Ilfovul. Aproape 7.000 de oameni au chemat Ambulanța în doar cinci zile

Publicat 30 iun. 2026, 09:46 Actualizat 30 iun. 2026, 10:01 Sursă Realitatea PLUS

Valul de caniculă care afectează România a dus la o creștere semnificativă a numărului de intervenții ale ambulanței. Managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, Alice Grasu, a declarat, într-o intervenție la Realitatea Plus, că în ultimele cinci zile au fost înregistrate 6.886 de solicitări, iar doar în ultimele 24 de ore au fost 1.421 de apeluri.

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