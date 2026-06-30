Cod roșu de furtuni în mai multe zone! Meteorologii anunță grindină de mari dimensiuni și vijelii puternice

Publicat 30 iun. 2026, 17:00 Actualizat 30 iun. 2026, 17:07

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți după-amiază a treia avertizare nowcasting de cod roșu de vreme severă, vizând mai multe localități din județul Maramureș. Specialiștii avertizează că în zonele afectate sunt așteptate fenomene meteo extreme, inclusiv grindină de mari dimensiuni, vijelii și ploi torențiale.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre vremea