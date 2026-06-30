Cod roșu de furtuni în mai multe zone! Meteorologii anunță grindină de mari dimensiuni și vijelii puternice

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți după-amiază a treia avertizare nowcasting de cod roșu de vreme severă, vizând mai multe localități din județul Maramureș. Specialiștii avertizează că în zonele afectate sunt așteptate fenomene meteo extreme, inclusiv grindină de mari dimensiuni, vijelii și ploi torențiale.
Cod roșu de furtună pentru trei localități din Maramureș
Potrivit meteorologilor, avertizarea vizează localitățile Târgu Lăpuș, Cernești și Coroieni.
În aceste zone sunt prognozate:
grindină de mari dimensiuni, cu diametrul de 4-5 centimetri;
vijelii puternice, cu rafale între 70 și 90 km/h;
averse torențiale, ce pot cumula între 25 și 35 l/mp;
descărcări electrice frecvente.
Meteorologii atrag atenția că fenomenele se pot manifesta cu intensitate ridicată într-un interval foarte scurt, existând risc de pagube materiale și dificultăți în trafic.
Instabilitatea atmosferică afectează mai multe regiuni ale țării
Pe lângă avertizarea de cod roșu, ANM menține și o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă până la ora 23:00.
Sunt vizate zone din Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, precum și jumătatea de nord a Munteniei și Olteniei, unde sunt așteptate:
ploi torențiale;
intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, izolat peste 80 km/h;
descărcări electrice;
grindină de mici și medii dimensiuni.
Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp în intervale scurte, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.
Cod portocaliu în șapte județe
Meteorologii au emis și o avertizare de cod portocaliu pentru județele Hunedoara, Alba, Sibiu, Brașov, Mureș, Harghita și pentru unele zone montane.
În aceste regiuni sunt prognozate vijelii puternice, cu rafale de 70-90 km/h, grindină cu diametrul de 2-4 centimetri și averse torențiale care pot acumula local între 25 și 40 l/mp, iar izolat peste 50 l/mp.
Recomandările autorităților
Având în vedere evoluția rapidă a fenomenelor meteorologice, autoritățile recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor, să nu se adăpostească sub copaci sau în apropierea stâlpilor de electricitate și să urmărească permanent avertizările emise de Administrația Națională de Meteorologie.
Specialiștii avertizează că instabilitatea atmosferică se va manifesta și în alte regiuni ale țării pe parcursul serii și în noaptea de marți spre miercuri, existând posibilitatea emiterii unor noi avertizări nowcasting în funcție de evoluția vremii.