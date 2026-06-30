ANM a emis mai multe avertizări nowcasting de vreme severă. Cod roșu de furtuni violente în mai multe județe din România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți după-amiază o serie de avertizări nowcasting de vreme severă, inclusiv coduri roșii, portocalii și galbene, valabile în mai multe județe din țară. Meteorologii avertizează că sunt așteptate ploi torențiale, vijelii puternice, descărcări electrice și grindină, unele fenomene având un grad ridicat de periculozitate.
Cele mai severe avertizări sunt cele de cod roșu, emise pentru zone din județele Hunedoara, Mureș, Brașov și Harghita, unde furtunile pot produce cantități importante de apă, rafale violente de vânt și grindină de dimensiuni considerabile.
Cod roșu în Hunedoara: Ploi torențiale și vijelii de până la 80 km/h
ANM a emis un cod roșu valabil între orele 17:00 și 18:00 pentru zona montană a județului Hunedoara.
Meteorologii anunță:
averse torențiale ce pot depăși 40 l/mp;
vijelii cu rafale de 70-80 km/h;
descărcări electrice frecvente;
grindină de dimensiuni medii, cu diametrul între 2 și 4 cm.
Avertizarea vizează numeroase localități din zona montană, inclusiv Hunedoara, Brad, Pui, Geoagiu, Ghelari, Râu de Mori, Certeju de Sus și alte comune din județ.
Grindină de până la 5 centimetri în Mureș
O altă avertizare cod roșu este în vigoare pentru municipiul Sighișoara și localitățile învecinate din județul Mureș.
Specialiștii ANM avertizează asupra producerii unor fenomene extreme:
grindină de mari dimensiuni, de 4-5 cm;
vijelii puternice, cu rafale între 70 și 90 km/h;
ploi torențiale de 25-35 l/mp;
frecvente descărcări electrice.
Cod roșu și în Brașov și Harghita
Localități din județele Brașov și Harghita se află, de asemenea, sub incidența unei avertizări cod roșu.
Meteorologii prognozează:
precipitații abundente de peste 40 l/mp;
vijelii cu viteze de 60-80 km/h;
grindină cu dimensiuni cuprinse între 1 și 4 cm;
activitate electrică intensă.
Coduri portocalii în mai multe regiuni ale țării
Pe lângă avertizările de cod roșu, ANM a emis și numeroase coduri portocalii pentru județele:
Cluj;
Sălaj;
Maramureș;
Arad;
Bihor;
Timiș;
Tulcea.
În aceste zone sunt prognozate:
vijelii cu rafale de 70-80 km/h;
ploi torențiale de 25-40 l/mp;
grindină de mici și medii dimensiuni;
descărcări electrice frecvente.
În unele localități din județul Sălaj și Cluj, avertizările sunt valabile până la ora 18:00, în timp ce în alte regiuni expiră între orele 17:20 și 17:30.
Cod galben pentru Dobrogea și Galați
Meteorologii au emis și avertizări cod galben pentru mai multe localități din județele Constanța, Tulcea și Galați.
În intervalele menționate în avertizările nowcasting sunt așteptate:
averse torențiale de 15-25 l/mp;
rafale ale vântului de 50-55 km/h;
descărcări electrice;
grindină de mici dimensiuni.
Recomandările autorităților
Având în vedere instabilitatea atmosferică accentuată, autoritățile recomandă populației să evite deplasările pe durata fenomenelor severe, să nu se adăpostească sub copaci sau în apropierea stâlpilor de electricitate și să urmărească permanent actualizările emise de Administrația Națională de Meteorologie, deoarece avertizările nowcasting pot fi modificate în funcție de evoluția furtunilor.
Meteorologii atrag atenția că fenomenele prognozate se pot manifesta cu intensitate ridicată într-un interval scurt de timp