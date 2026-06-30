ANM a emis mai multe avertizări nowcasting de vreme severă. Cod roșu de furtuni violente în mai multe județe din România

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 30 iun. 2026, 17:41

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți după-amiază o serie de avertizări nowcasting de vreme severă, inclusiv coduri roșii, portocalii și galbene, valabile în mai multe județe din țară. Meteorologii avertizează că sunt așteptate ploi torențiale, vijelii puternice, descărcări electrice și grindină, unele fenomene având un grad ridicat de periculozitate.

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