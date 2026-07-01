Ministerul Mediului activează măsuri de urgență după avertizările ANM. România, sub amenințarea caniculei, vijeliilor și inundațiilor

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat miercuri o ședință extraordinară a Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență (CMSU), în contextul avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Autoritățile avertizează că următoarele zile vor aduce un amestec periculos de caniculă, furtuni violente și riscuri crescute de inundații.
Ședința a fost convocată de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, pentru evaluarea situației și coordonarea intervențiilor necesare în zonele care ar putea fi afectate de fenomenele meteorologice extreme.
Autoritățile au activat mecanismele de intervenție
Secretarul de stat Raul Pop a declarat că instituțiile aflate în subordinea ministerului sunt în stare de alertă și monitorizează permanent evoluția vremii.
Potrivit acestuia, prognozele indică un cumul de fenomene severe, de la temperaturi caniculare și disconfort termic accentuat până la vijelii, ploi torențiale și grindină. În acest context, toate structurile responsabile sunt pregătite să intervină rapid acolo unde situația o va impune.
Oficialul le recomandă cetățenilor să respecte avertizările emise de autorități și să evite deplasările sau activitățile în aer liber în intervalele în care sunt prognozate fenomene periculoase.
Avertisment pentru turiștii care campează
Ministerul Mediului atrage atenția în mod special persoanelor aflate în vacanță cu cortul sau rulota în apropierea râurilor și pâraielor.
Autoritățile avertizează că, în timpul ploilor torențiale, nivelul apelor poate crește într-un timp foarte scurt, existând riscul producerii viiturilor rapide și al inundațiilor locale.
În paralel, administrațiile locale au fost îndemnate să pună în aplicare toate procedurile prevăzute pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene hidrometeorologice.
Bucureștiul a înregistrat un nou record de precipitații
În cadrul ședinței a fost analizată și furtuna care a afectat Capitala în cursul zilei precedente.
Specialiștii ANM au explicat că asupra Bucureștiului s-a produs un fenomen convectiv complex, în care mai multe celule de furtună au traversat succesiv aceleași zone, generând cantități foarte mari de precipitații într-un interval foarte scurt.
La stația meteorologică București-Băneasa s-au înregistrat 88 de litri de apă pe metrul pătrat în doar 24 de ore, un nou record pentru această zonă.
Coduri de caniculă, furtuni și risc de inundații
Meteorologii anunță că instabilitatea atmosferică va afecta cea mai mare parte a țării, fiind prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale ce pot depăși local 80-100 km/h și căderi de grindină.
În același timp, valul de căldură persistă în mai multe regiuni, unde temperaturile ridicate și disconfortul termic vor menține în vigoare avertizările de caniculă.
De asemenea, hidrologii avertizează asupra posibilității producerii unor viituri rapide pe râurile mici și a creșterilor bruște de debite în numeroase bazine hidrografice din vestul, centrul și sudul României.
Măsurile dispuse de Ministerul Mediului
În urma ședinței extraordinare, Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență a stabilit o serie de măsuri pentru limitarea efectelor fenomenelor extreme:
monitorizarea permanentă a evoluției avertizărilor meteorologice și hidrologice;
menținerea unei comunicări operative între toate instituțiile implicate;
pregătirea echipelor de intervenție în zonele cu risc ridicat;
informarea continuă a autorităților locale și a populației privind evoluția situației.
Ministerul Mediului recomandă populației să urmărească exclusiv informările oficiale emise de ANM și INHGA, să evite deplasările în timpul furtunilor și să respecte indicațiile transmise de autorități pentru prevenirea situațiilor care pot pune în pericol viața și bunurile.