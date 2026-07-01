Ministerul Mediului activează măsuri de urgență după avertizările ANM. România, sub amenințarea caniculei, vijeliilor și inundațiilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 iul. 2026, 19:07

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a convocat miercuri o ședință extraordinară a Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență (CMSU), în contextul avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Autoritățile avertizează că următoarele zile vor aduce un amestec periculos de caniculă, furtuni violente și riscuri crescute de inundații.

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