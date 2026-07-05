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Locale· 2 min citire
Moarte cumplită pentru un bărbat de 45 de ani, în Constanța. A căzut de pe o trotinetă electrică și s-a lovit puternic la cap
Bărbat pe trotinetă
Un accident tragic s-a produs duminică dimineață în județul Constanța, unde un bărbat în vârstă de 45 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în timp ce circula pe pista destinată bicicletelor și trotinetelor. Impactul la nivelul capului i-a fost fatal, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.
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