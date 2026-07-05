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Moarte cumplită pentru un bărbat de 45 de ani, în Constanța. A căzut de pe o trotinetă electrică și s-a lovit puternic la cap

Bărbat pe trotinetă

Bărbat pe trotinetă

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 iul. 2026, 10:52

Un accident tragic s-a produs duminică dimineață în județul Constanța, unde un bărbat în vârstă de 45 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în timp ce circula pe pista destinată bicicletelor și trotinetelor. Impactul la nivelul capului i-a fost fatal, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Victima a fost găsită inconștientă pe pista de biciclete

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, incidentul a avut loc în jurul orei 06:45, pe DJ 226, în zona Midia.

Polițiștii din Năvodari au fost alertați printr-un apel la 112, după ce o persoană a fost observată în stare de inconștiență pe pista de biciclete amenajată paralel cu drumul județean.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au identificat victima ca fiind un bărbat de 45 de ani, din localitatea Istria.

A căzut de pe trotinetă și s-a lovit la cap

Primele verificări efectuate de polițiști indică faptul că bărbatul se deplasa cu o trotinetă electrică pe pista special destinată acestui tip de vehicule.

Din motive care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, acesta ar fi pierdut controlul trotinetei, s-a dezechilibrat și a căzut, lovindu-se violent la cap.

La locul accidentului a intervenit un echipaj medical, însă cadrele medicale au fost nevoite să constate decesul victimei.

Cadavrul a fost transportat la Medicină Legală

Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, unde va fi efectuată autopsia. Examinarea medico-legală urmează să stabilească cu exactitate cauza decesului și dacă au existat alți factori care au contribuit la producerea tragediei.

Oamenii legii au deschis o anchetă și încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul. Cercetările vizează inclusiv condițiile în care bărbatul circula pe trotinetă și motivele care au dus la pierderea controlului asupra acesteia.

Ancheta este în desfășurare, iar concluziile vor fi stabilite după finalizarea investigațiilor și a expertizei medico-legale.

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