Moarte cumplită pentru un bărbat de 45 de ani, în Constanța. A căzut de pe o trotinetă electrică și s-a lovit puternic la cap

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 iul. 2026, 10:52

Un accident tragic s-a produs duminică dimineață în județul Constanța, unde un bărbat în vârstă de 45 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în timp ce circula pe pista destinată bicicletelor și trotinetelor. Impactul la nivelul capului i-a fost fatal, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

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