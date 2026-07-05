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Copil de 6 ani dispărut în județul Olt. Poliția cere ajutorul populației pentru găsirea lui Alexandru Nicolas

Copil dispărut

Copil dispărut

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 iul. 2026, 15:25

Autoritățile din județul Olt desfășoară căutări pentru găsirea unui copil de 6 ani, dispărut duminică, 5 iulie 2026, din comuna Ghimpețeni. Poliția face apel la cetățeni să ofere orice informație care ar putea contribui la identificarea și localizarea minorului.

Copilul a plecat de acasă și nu s-a mai întors

Potrivit informațiilor transmise de autorități, Alexandru-Nicolas Putina a plecat de la domiciliul său din comuna Ghimpeteni, județul Olt, în jurul orei 10:30, iar de atunci nu a mai revenit.

În momentul dispariției, copilul purta un tricou roșu, pantaloni scurți de culoare gri și papuci albaștri.

Semnalmentele minorului dispărut

Polițiștii au făcut publice semnalmentele copilului pentru a facilita identificarea acestuia:

vârstă: 6 ani;

înălțime: aproximativ 90 cm;

greutate: 21 de kilograme;

constituție: slabă;

păr șaten;

ochi căprui.

Alexandru-Nicolas Putina este domiciliat în comuna Ghimpeteni, județul Olt, iar dispariția sa a fost semnalată în aceeași localitate.

Apel către populație

Poliția solicită sprijinul cetățenilor și îi roagă pe toți cei care au văzut copilul sau dețin informații ce pot ajuta la găsirea acestuia să anunțe de urgență autoritățile.

Orice detaliu poate fi important pentru desfășurarea căutărilor și pentru readucerea minorului în siguranță alături de familie.

Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

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