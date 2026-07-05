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Locale· 1 min citire
Copil de 6 ani dispărut în județul Olt. Poliția cere ajutorul populației pentru găsirea lui Alexandru Nicolas
Copil dispărut
Autoritățile din județul Olt desfășoară căutări pentru găsirea unui copil de 6 ani, dispărut duminică, 5 iulie 2026, din comuna Ghimpețeni. Poliția face apel la cetățeni să ofere orice informație care ar putea contribui la identificarea și localizarea minorului.
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