Copil de 6 ani dispărut în județul Olt. Poliția cere ajutorul populației pentru găsirea lui Alexandru Nicolas

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 iul. 2026, 15:25

Autoritățile din județul Olt desfășoară căutări pentru găsirea unui copil de 6 ani, dispărut duminică, 5 iulie 2026, din comuna Ghimpețeni. Poliția face apel la cetățeni să ofere orice informație care ar putea contribui la identificarea și localizarea minorului.

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