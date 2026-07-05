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Circulația trenurilor între Eforie Nord și Eforie Sud, blocată după ruperea unei șine. CFR anunță întârzieri pentru călători

CFR

CFR

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 iul. 2026, 15:57

Traficul feroviar pe ruta Eforie Nord – Eforie Sud a fost suspendat temporar duminică, 5 iulie 2026, după ce o șină s-a rupt pe această secție de cale ferată. Reprezentanții CFR Călători și CFR SA au anunțat că echipele de intervenție au fost trimise de urgență la fața locului pentru remedierea defecțiunii și reluarea circulației în condiții de siguranță.

Circulația trenurilor, oprită din motive de siguranță

Potrivit informațiilor transmise de CFR Călători, circulația feroviară a fost întreruptă începând cu ora 13:40, pe secția dintre Eforie Nord și Eforie Sud, după identificarea unei șine rupte.

Autoritățile feroviare au precizat că măsura a fost luată pentru protejarea călătorilor și respectarea normelor de siguranță aplicabile în astfel de situații.

Până la finalizarea lucrărilor, trenurile care tranzitează această zonă vor înregistra întârzieri.

Echipele CFR SA intervin pentru repararea liniei

Reprezentanții CFR SA au anunțat că specialiștii companiei s-au deplasat imediat în teren pentru verificări tehnice și evaluarea avariei.

După stabilirea exactă a stării infrastructurii, echipele vor efectua lucrările necesare pentru înlocuirea sau repararea elementului afectat și readucerea căii ferate în condiții normale de exploatare.

Potrivit specialiștilor, o șină ruptă reprezintă o discontinuitate a căii de rulare, situație care impune oprirea imediată a traficului până la remedierea completă a problemei.

Călătorii trebuie să se aștepte la întârzieri

Până la reluarea circulației, mai multe trenuri care circulă pe litoral pot acumula întârzieri semnificative.

CFR SA a transmis că menține permanent legătura cu operatorii de transport feroviar pentru ca pasagerii să fie informați în timp real despre modificările din mersul trenurilor și evoluția intervenției.

Compania recomandă călătorilor să urmărească anunțurile oficiale și informațiile actualizate privind circulația trenurilor, până la remedierea completă a incidentului și redeschiderea traficului feroviar între Eforie Nord și Eforie Sud.

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