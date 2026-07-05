Circulația trenurilor între Eforie Nord și Eforie Sud, blocată după ruperea unei șine. CFR anunță întârzieri pentru călători

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 iul. 2026, 15:57

Traficul feroviar pe ruta Eforie Nord – Eforie Sud a fost suspendat temporar duminică, 5 iulie 2026, după ce o șină s-a rupt pe această secție de cale ferată. Reprezentanții CFR Călători și CFR SA au anunțat că echipele de intervenție au fost trimise de urgență la fața locului pentru remedierea defecțiunii și reluarea circulației în condiții de siguranță.

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