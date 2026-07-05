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Copil de 2 ani, în stare gravă după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Oradea. A fost transportat de urgență la spital

Salvare

Salvare

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat5 iul. 2026, 12:34
Actualizat5 iul. 2026, 12:35

Un copil în vârstă de doar doi ani a fost transportat în stare gravă la spital, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Oradea. Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar echipajele medicale au intervenit de urgență pentru a-i acorda primul ajutor.

Intervenție de urgență în Oradea

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor, apelul la 112 a fost primit la ora 03:19, după ce un copil de doi ani a căzut de la etajul al doilea al unui imobil din Oradea.

La fața locului a fost trimis un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă (TIM), care a găsit victima în stare critică, cu multiple traumatisme.

Medicii au început imediat manevrele de evaluare și stabilizare, încercând să îi mențină funcțiile vitale înainte de transportul la unitatea medicală.

Victima a fost transportată inconștientă la spital

După acordarea primului ajutor, copilul a fost transportat de urgență la spital, fiind inconștient în momentul preluării de către echipajul medical.

Cadrele medicale continuă să îi acorde îngrijiri de specialitate, iar starea sa este monitorizată permanent.

În paralel cu intervenția echipajelor de salvare, autoritățile au demarat verificări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

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