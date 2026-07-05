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Locale· 1 min citire
Copil de 2 ani, în stare gravă după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din Oradea. A fost transportat de urgență la spital
Salvare
Publicat5 iul. 2026, 12:34
Actualizat5 iul. 2026, 12:35
Un copil în vârstă de doar doi ani a fost transportat în stare gravă la spital, după ce a căzut de la etajul al doilea al unui bloc din municipiul Oradea. Incidentul s-a petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar echipajele medicale au intervenit de urgență pentru a-i acorda primul ajutor.
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