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Misiune dificilă în Cheile Râmețului. Salvamontiștii din Alba au intervenit pentru salvarea unei turiste accidentate

FOTO: Salvamont Alba

FOTO: Salvamont Alba

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 07:27

Salvamontiștii din Alba au intervenit duminică pentru salvarea unei turiste de 26 de ani din Cluj-Napoca, care s-a accidentat pe un traseu din Cheile Râmețului după ce a alunecat pe o potecă.

Femeia a suferit un traumatism la un membru inferior

Potrivit Salvamont Alba, salvatorii montani aflați în serviciu la punctul de lucru din Rimetea au fost solicitați să acorde primul ajutor tinerei, aflată în aval de Cheile Râmețului. Aceasta a alunecat după ce a pierdut aderența pe poteca turistică și a suferit un traumatism la un membru inferior, fiind în imposibilitatea de a se mai deplasa.

Turiștii aflați în zonă i-au acordat primul ajutor și au solicitat sprijinul echipei Salvamont. Salvamontiștii precizează că misiunea a fost una dificilă, din cauza terenului foarte accidentat.

”Intervenția a fost una dificilă, terenul fiind foarte accidentat, și poteca turistică foarte îngustă, ceea ce a făcut ca deplasarea tărgii de salvare să fie o provocare chiar și pentru profesioniști. După extragerea victimei din zona cheilor, aceasta a fost transportată la întâlnire cu ambulanța SMURD Aiud, care a preluat-o și a transportat-o la spital”, precizează sursa citată.

Avertismentul salvamontiștilor pentru turiști

Salvamont Alba le-a mulțumit turiștilor care s-au mobilizat pentru acordarea primului ajutor tinerei, precum și celor care au sprijinit echipa de salvatori la transport și la degajarea traseului de copacii doborâți, ușurând astfel operațiunea de salvare.

Salvamontiștii le reamintesc turiștilor importanța echipării corespunzătoare înainte de parcurgerea traseelor montane.

”Totodată, atragem din nou atenția asupra echipării turiștilor cu bocanci, rucsac, lanternă, pelerină de ploaie și apă potabilă (chiar dacă traseele urmate par unele lejere pe firul apei)”, a mai sursa citată.

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