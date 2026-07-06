Misiune dificilă în Cheile Râmețului. Salvamontiștii din Alba au intervenit pentru salvarea unei turiste accidentate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 07:27

Salvamontiștii din Alba au intervenit duminică pentru salvarea unei turiste de 26 de ani din Cluj-Napoca, care s-a accidentat pe un traseu din Cheile Râmețului după ce a alunecat pe o potecă.

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