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Locale· 2 min citire
Misiune dificilă în Cheile Râmețului. Salvamontiștii din Alba au intervenit pentru salvarea unei turiste accidentate
FOTO: Salvamont Alba
Salvamontiștii din Alba au intervenit duminică pentru salvarea unei turiste de 26 de ani din Cluj-Napoca, care s-a accidentat pe un traseu din Cheile Râmețului după ce a alunecat pe o potecă.
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