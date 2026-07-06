Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
FOTO: Arhivă
Un cutremur s-a produs luni dimineață, la ora locală 10:14, în zona seismică Vrancea, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Citește și
- 08:24Momentul în care două surori sunt spulberate pe o trecere de pietoni din Bușteni. Copilele au ajuns în stare gravă la spital - VIDEO
- 07:27Misiune dificilă în Cheile Râmețului. Salvamontiștii din Alba au intervenit pentru salvarea unei turiste accidentate
- 16:09Bărbat din Prahova, cercetat după ce a distrus bunuri într-o pensiune din Dâmbovița. Pagubele ajung la 20.000 de lei
- 15:57Circulația trenurilor între Eforie Nord și Eforie Sud, blocată după ruperea unei șine. CFR anunță întârzieri pentru călători
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News