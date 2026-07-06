Cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 13:33

Un cutremur s-a produs luni dimineață, la ora locală 10:14, în zona seismică Vrancea, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

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