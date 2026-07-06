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Cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 13:33

Un cutremur s-a produs luni dimineață, la ora locală 10:14, în zona seismică Vrancea, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremur de 2,8 în zona seismică Vrancea

Potrivit (INCDFP), este vorba despre un cutremur de intensitate slabă, cu magnitudine de 2,8, produs la o adâncime de 125,2 km.

Seismul s-a resimțit în mai multe orașe din apropiere, precum 24km S de Focșani, 60km N de Buzău, 86km S de Bârlad, 87km E de Sfântu-Gheorghe, 95km S de Galați, 97km S de Bacău, 98km S de Brăila, 98km E de Brașov.

„În ziua de 06 Iulie 2026, la ora 10:14:34 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.8, la adâncimea de 125.2 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 24km S de Focsani, 60km N de Buzau, 86km S de Barlad, 87km E de Sfantu-Gheorghe, 95km S de Galati, 97km S de Bacau, 98km S de Braila, 98km E de Brasov”, transmite INCDFP.

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