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Locale· 1 min citire
Alertă la Spitalul Judeţean Botoșani. Pompierii au intervenit de urgență în urma unor posibile scăpări de gaze
FOTO: News.ro
Publicat6 iul. 2026, 11:26
Actualizat6 iul. 2026, 11:34
Momente de panică la Spitalul Județean Botoșani, luni dimineață, după ce în curtea unității medicale a fost semnalat un miros puternic de gaz. Pompierii au intervenit de urgență, iar în urma verificărilor au stabilit că mirosul provenea, de fapt, din rețeaua de canalizare.
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