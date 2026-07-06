Crima din Sibiu, noi detalii în anchetă. Doi suspecți ar fi șantajat-o cu 100.000 de euro pe femeia acuzată că și-a ucis mama

Procurorii din Sibiu au anunțat noi informații în dosarul crimei care a șocat opinia publică în februarie 2026. O femeie ar fi fost ucisă de propria fiică pentru avere, iar anchetatorii susțin acum că doi suspecți ar fi încercat ulterior să o șantajeze pe autoarea crimei. Aceștia i-ar fi cerut 100.000 de euro, amenințând că vor dezvălui fapta.
Potrivit anchetatorilor, doi suspecți ar fi transmis patru mesaje prin care o amenințau pe autoarea crimei că vor divulga fapta, dacă nu primesc suma de 100.000 de euro. Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Simion Dan-Octavian, a precizat că aceste date au rezultat din probele administrate în dosar. Anchetatorii susțin că cei doi ar fi folosit un telefon și o cartelă cumpărate special pentru a lua legătura cu persoana vizată. Victima șantajului, Amina Paștină, nu ar fi dat curs solicitărilor.
Un suspect a fost reținut, altul este sub control judiciar
În 6 iulie 2026, unul dintre suspecți a fost reținut pentru 24 de ore. Față de cealaltă persoană cercetată în dosar a fost dispusă măsura controlului judiciar. Cei doi sunt acuzați de șantaj și nedenunțare. Aceste infracțiuni sunt pedepsite cu închisoare de la 1 la 7 ani.
Noile acuzații apar într-un dosar deja extrem de grav, în care anchetatorii vorbesc despre o crimă premeditată, comisă pentru obținerea unei moșteniri.
Amina Paștină s-a sinucis în arest
Amina Paștină, femeia acuzată că și-ar fi ucis mama, s-a sinucis în arest în luna mai 2026. Ea fusese cercetată într-un dosar de omor premeditat, alături de o asistentă medicală. Procurorii susțin că cele două ar fi pus la cale uciderea mamei femeii, pentru ca fiica să intre în posesia averii.
Mamă ucisă de fiică, pentru moștenire
Amina Paștină, în vârstă de 38 de ani, și o asistentă medicală au fost reținute de procurori la finalul anului 2025. Cele două au fost acuzate de omor premeditat. Potrivit anchetatorilor, crima ar fi avut loc în luna iunie 2024. Fiica victimei ar fi premeditat uciderea mamei sale și ar fi fost ajutată de asistenta medicală. Ancheta a stabilit că asistenta i-ar fi procurat femeii o cantitate de sedative, pe care aceasta le-ar fi pus în ceaiul băut de mama sa. După ce victima a adormit, asistenta ar fi venit la fața locului și i-ar fi injectat alte sedative.
Procurorii susțin că victima nu ar fi murit doar în urma sedativelor. Cele două femei ar fi asfixiat-o cu o pernă, pentru a se asigura că aceasta moare. După moartea mamei, fiica ar fi intrat în posesia bunurilor moștenirii. Ulterior, ar fi vândut bunurile și s-ar fi relocat în Dubai.
„După deces autoarea a intrat în posesia bunurilor moștenirii, pe care le-a vândut și s-a relocat în Dubai”, se mai arată în informare.
Ancheta continuă în dosarul șantajului
Noile date din dosar arată că, după crimă, alte persoane ar fi încercat să profite de situație. Cei doi suspecți acuzați de șantaj ar fi știut despre faptă și ar fi amenințat că o vor dezvălui, dacă nu primesc bani.