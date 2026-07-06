Crima din Sibiu, noi detalii în anchetă. Doi suspecți ar fi șantajat-o cu 100.000 de euro pe femeia acuzată că și-a ucis mama

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 16:29

Procurorii din Sibiu au anunțat noi informații în dosarul crimei care a șocat opinia publică în februarie 2026. O femeie ar fi fost ucisă de propria fiică pentru avere, iar anchetatorii susțin acum că doi suspecți ar fi încercat ulterior să o șantajeze pe autoarea crimei. Aceștia i-ar fi cerut 100.000 de euro, amenințând că vor dezvălui fapta.

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